Nuevo impulso al comercio: México abre diálogo para actualizar acuerdo con la AELC

La actualización del acuerdo comercial entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) entrará en la agenda del gobierno federal luego de que Suiza expresó su interés en modernizar el mecanismo vigente, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que la petición surgió después de que concluyó la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea. Precisó que ahora comenzarán los trabajos para revisar el instrumento que México mantiene con los integrantes de la AELC: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Sheinbaum indicó que el proceso formará parte de la estrategia económica del Plan México, cuyo objetivo es ampliar mercados para las exportaciones nacionales y atraer nuevas inversiones sin depender exclusivamente de Norteamérica.

Agenda internacional y relaciones bilaterales de México

La presidenta aclaró que fue el gobierno suizo quien solicitó el encuentro celebrado el miércoles en Palacio Nacional. Durante la reunión ambas partes manifestaron interés en actualizar el acuerdo comercial para adaptarlo a las condiciones actuales del intercambio económico.

La agenda internacional del gobierno mexicano continuará durante los próximos meses con nuevas reuniones de alto nivel. Sheinbaum confirmó que la próxima semana recibirá al presidente de Panamá y adelantó que en septiembre visitará México el presidente de la República de Corea.

Sobre la relación con Corea del Sur, explicó que ambas naciones trabajan en mecanismos para facilitar el comercio bilateral, aunque descartó que por ahora exista una negociación para un tratado de libre comercio.

La mandataria agregó que México mantiene comunicación con gobiernos de distintas regiones y que las reuniones bilaterales responden a solicitudes formales de los países interesados en fortalecer la cooperación política y económica.