México ofrece ayuda a Venezuela tras terremoto; no hay mexicanos afectados

México ofreció apoyo al gobierno de Venezuela después del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió ese país la tarde del miércoles y confirmó que, hasta ahora, no existen reportes de mexicanos afectados.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno mexicano expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y permanecerá atento a cualquier solicitud de asistencia.

"Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, hemos ofrecido a Venezuela toda la solidaridad y el apoyo que requiera. Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles", escribió el canciller en su cuenta de X.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, hemos ofrecido a Venezuela toda la solidaridad y el apoyo que requiera. Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) June 25, 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que mantiene seguimiento permanente a la emergencia mediante la Embajada de México en Venezuela, que permanece atenta a la evolución de los daños provocados por el movimiento telúrico.

La dependencia precisó que, hasta el momento, no existen informes de compatriotas afectados por el sismo. También pidió a los mexicanos que permanezcan en territorio venezolano mantenerse en contacto con la representación diplomática en caso de requerir asistencia o protección consular.

Detalles y consecuencias del sismo en Venezuela

La embajada habilitó el número de emergencia +58 412 2524675 para atender solicitudes de apoyo de ciudadanos mexicanos.

El terremoto provocó daños en viviendas, derrumbes de estructuras y acumulación de escombros en distintas zonas. Las fallas en los servicios de telefonía y electricidad también dificultaron la comunicación con algunas regiones del país.

Reporte #EnImagenes



Este video es de La Guaira



Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió hoy Venezuela:



Datos principales:

- Hora: 18:04 (hora local)

- Epicentro: 28 km al noroeste de Montalbán, estado Carabobo (profundidad 13.2 km)



¿Dónde se sintió?... pic.twitter.com/iold6VFJjf — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 25, 2026

De acuerdo con los reportes preliminares, el primer sismo alcanzó una magnitud de 7.1 y tuvo su epicentro en el estado Carabobo, a unos 20 kilómetros de Caracas.

Menos de un minuto después se registró un segundo movimiento de magnitud 7.5. Hasta el cierre de esta información, las autoridades venezolanas no habían informado una cifra oficial de personas heridas o fallecidas.