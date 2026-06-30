Firma Sheinbaum propuesta para ampliar el T-MEC por otros 16 años

México llegará a la primera reunión formal de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con una postura definida: extender la vigencia del acuerdo por otros 16 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya firmó la posición oficial del gobierno mexicano y ahora espera la respuesta de Estados Unidos, mientras Canadá también fijará su postura.

La reunión será virtual y reunirá al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; al ministro responsable de Comercio de Canadá y al embajador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Sheinbaum indicó que, una vez concluido el encuentro, la intención es emitir un comunicado conjunto. Si eso no ocurre, cada país informará por separado los resultados.

La presidenta explicó que la posibilidad de ampliar el tratado está prevista en el propio T-MEC y no depende de una decisión política aislada.



Sheinbaum indicó que, una vez concluido el encuentro, la intención es emitir un comunicado conjunto. Foto: X @m_ebrard

Si los tres gobiernos acuerdan la extensión, el mecanismo quedará vigente por un nuevo periodo de 16 años. Si no existe consenso, comenzará el procedimiento formal de revisión contemplado en el acuerdo.

Ese proceso no significa que el tratado deba renegociarse cada año. Sheinbaum precisó que la revisión permitirá analizar posibles ajustes al texto vigente y sostuvo que un cambio de gran alcance requeriría la aprobación de los congresos de México, Estados Unidos y Canadá, escenario que el gobierno mexicano considera poco probable.

Estados Unidos enviará una delegación a México

La mandataria adelantó que entre el 16 y el 20 de julio —la fecha definitiva aún está por definirse— una delegación del gobierno estadounidense viajará a México para continuar los trabajos técnicos con el equipo encabezado por Marcelo Ebrard.

Pidió esperar el resultado de la reunión para conocer el alcance de las siguientes etapas y anunció que el secretario de Economía acudirá el jueves a la conferencia matutina para explicar los acuerdos y el calendario de la revisión.

México defiende el tratado como motor económico regional

Sheinbaum sostuvo que el T-MEC beneficia a las tres economías de América del Norte y afirmó que ninguno de los socios tiene incentivos para debilitar el acuerdo.

Como ejemplo, señaló que el precio de los automóviles en Estados Unidos ha aumentado más de 30 por ciento, fenómeno que vinculó, entre otros factores, a los aranceles aplicados a la industria automotriz bajo mecanismos distintos al T-MEC, como la Sección 232 de la legislación estadounidense.

También mencionó las tarifas al acero y al aluminio como factores que han elevado costos en la región.

La presidenta aseguró que durante los últimos meses se han celebrado numerosas reuniones técnicas entre los tres gobiernos y afirmó que existen avances en diversos frentes de la negociación.

Agregó que la visita del primer ministro canadiense, acompañada por empresarios de ese país, fortaleció la relación bilateral y favoreció el crecimiento del comercio y de las inversiones entre México y Canadá.

Buscan mantener certidumbre para el comercio e inversión

Aunque evitó adelantar escenarios sobre una eventual negociación más amplia, Sheinbaum insistió en que el objetivo del gobierno mexicano es preservar un acuerdo que considera estratégico para la integración económica de América del Norte y mantener la certidumbre para el comercio y la inversión.

Antes del diálogo previsto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, la presidenta Sheinbaum descartó que tenga programada una llamada con el mandatario estadounidense.

Afirmó que la comunicación entre ambos gobiernos se mantiene por distintas vías y que, por ahora, no considera necesario un nuevo contacto telefónico.

Sheinbaum explicó que la interlocución con Washington no depende únicamente de las conversaciones entre jefes de Estado. Señaló que la Secretaría de Economía mantiene comunicación permanente con sus contrapartes estadounidenses como parte de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria sostuvo que existe una buena relación con Trump y recordó que ambos gobiernos mantienen canales de comunicación abiertos. Agregó que algunas conversaciones se hacen públicas y otras permanecen reservadas porque no siempre resulta necesario informar sobre cada llamada.

La declaración llega un día antes del encuentro entre Trump y el primer ministro canadiense, en un momento en que los tres países avanzan en la revisión formal del T-MEC, proceso que marcará el futuro de la integración comercial de Norteamérica.