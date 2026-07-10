Sheinbaum rechaza que EU desconfíe de México por caso Zambada

La captura de Ismael "El Mayo" Zambada volvió a colocar la relación entre México y Estados Unidos en el centro del debate sobre seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Washington haya excluido al gobierno mexicano por una supuesta falta de confianza y sostuvo que el verdadero problema fue una operación unilateral que, dijo, vulneró la soberanía nacional.

La mandataria afirmó que la colaboración entre ambos países produce mejores resultados que cualquier acción ejecutada sin coordinación. "Es mejor colaborar, es mejor coordinarnos que actuar de manera unilateral, incluso violando la soberanía", declaró durante su conferencia matutina.

Sheinbaum sostuvo que las evidencias disponibles apuntan a que la captura de Zambada detonó la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa. Según explicó, el traslado del capo a territorio estadounidense sin participación del Estado mexicano provocó una ruptura interna que derivó en un incremento de la violencia en Sinaloa.

La presidenta insistió en que, si las autoridades estadounidenses contaban con información sobre el paradero de los presuntos delincuentes, debieron compartirla para que fueran las instituciones mexicanas las encargadas de ejecutar las detenciones. A su juicio, ese escenario habría evitado parte del conflicto que hoy enfrenta la organización criminal.

También cuestionó las versiones ofrecidas por autoridades estadounidenses sobre el operativo. Recordó que primero se sostuvo que los dos capos llegaron por su cuenta a la frontera y posteriormente el propio FBI exhibió la aeronave utilizada como parte de una operación de esa agencia.

Para Sheinbaum, ambas explicaciones resultan contradictorias y abren interrogantes sobre el grado de participación de Estados Unidos.

La mandataria reiteró que las operaciones de seguridad dentro del territorio nacional corresponden exclusivamente a las instituciones mexicanas. Explicó que los agentes extranjeros acreditados en México deben registrarse, sujetarse a la Constitución y cumplir la Ley de Seguridad Nacional, además de entregar informes periódicos sobre sus actividades.

Como contraste, recordó que durante el gobierno de Felipe Calderón las agencias estadounidenses participaron en operaciones de inteligencia y seguridad dentro del país.

Modelo de colaboración México-Estados Unidos en seguridad

Citó como ejemplo la estrategia de la llamada guerra contra el narcotráfico y la operación "Rápido y Furioso", que permitió el ingreso de armas a México y, sostuvo, contribuyó al incremento de la violencia.

Sheinbaum defendió el modelo de colaboración que mantiene su gobierno con Washington, basado en el intercambio de información y el respeto a la soberanía de ambos países.

Destacó que ese esquema ha permitido reducir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y fortalecer los operativos contra la delincuencia organizada sin que agentes extranjeros intervengan directamente en territorio mexicano.

La presidenta aseguró que su administración continuará colaborando con Estados Unidos en materia de seguridad, pero insistió en que esa cooperación debe desarrollarse bajo las leyes mexicanas y con pleno respeto a las atribuciones del Estado.