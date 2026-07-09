México recibe a un nuevo héroe de cuatro patas: Venezuela entrega perro de rescate tras apoyo humanitario

El Gobierno venezolano entregó un ejemplar belga malinois al Ejército Mexicano en reconocimiento a la labor del equipo de ayuda humanitaria "Yumare"; además, dos perros viajarán a México para recibir entrenamiento especializado.

Hay historias que van más allá de una entrega oficial y terminan convirtiéndose en símbolos de unión entre países. Esta vez, un perro de rescate se convirtió en protagonista de un gesto de agradecimiento entre Venezuela y México.

El Gobierno venezolano entregó a México tres ejemplares de raza belga malinois, uno de ellos como donación para el Ejército Mexicano, en reconocimiento al trabajo realizado por elementos mexicanos que acudieron a brindar apoyo humanitario tras los sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

La ceremonia se realizó el 8 de julio en Caracas y estuvo encabezada por Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de Venezuela, quien hizo entrega de los canes al General Brigadier de Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas, comandante del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria "Yumare".

Un nuevo integrante para la familia de rescate mexicana

La perrita entregada a México representa, de acuerdo con las autoridades venezolanas, una muestra de gratitud y fraternidad entre ambos pueblos.

Foto: Cortesía.



Pero detrás de esta entrega hay una historia que muchos recuerdan: la de los perros de rescate que se han convertido en héroes durante tragedias naturales.

El gesto recuerda al caso de "Arkadas", el perro que Turquía entregó a México en 2023 después de la muerte del heroico can mexicano "Proteo", quien perdió la vida mientras participaba en labores de búsqueda y rescate durante los sismos ocurridos en territorio turco.

Desde entonces, la entrega de perros especializados se ha convertido en una forma de reconocer la solidaridad y el trabajo de los equipos de emergencia que participan en desastres.

¿Qué pasará con los otros dos perros?

Además del ejemplar donado, Venezuela entregó dos perros más, llamados "Sol" y "Sara", quienes no se quedarán en México de forma permanente.

Los dos canes pertenecen a la Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela y llegarán al país junto con sus manejadores para recibir capacitación especializada por parte del Ejército Mexicano.

Durante agosto y diciembre de 2026, los binomios serán entrenados en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde aprenderán técnicas de búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas.

La capacitación busca fortalecer las habilidades de los equipos venezolanos para responder ante emergencias y compartir la experiencia que México ha desarrollado en este tipo de operaciones.

Foto: Cortesía.



Una amistad de cuatro patas

Aunque la ceremonia tuvo carácter oficial, el protagonista terminó siendo el nuevo integrante canino que ahora formará parte de las labores de rescate en México.

Los perros especializados se han ganado un lugar especial en las historias de emergencia, pues su trabajo suele ser clave para encontrar personas con vida después de terremotos, derrumbes u otros desastres.

Así, la llegada de este nuevo ejemplar representa no solo una colaboración entre gobiernos, sino también el reconocimiento al papel de estos animales que, con entrenamiento y disciplina, ayudan a salvar vidas.