México recupera el mercado del azúcar en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de sus redes sociales que México recuperó el acceso de su azúcar al mercado de Estados Unidos, después de que el Departamento de Agricultura de ese país (USDA) elevó su estimación de importaciones para el ciclo 2026-2027.

En su publicación, la mandataria sostuvo que la decisión estadounidense es resultado del diálogo bilateral iniciado en noviembre de 2025 y destacó que representa una oportunidad para la industria azucarera nacional y los productores de caña.

Detalles confirmados sobre las importaciones y beneficios económicos

De acuerdo con el comunicado difundido por el Gobierno de México, el USDA prevé importar hasta un millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana durante la próxima temporada. El documento añade que esa estimación es 512 por ciento superior a la correspondiente al ciclo 2025-2026.

El gobierno federal calcula que las nuevas condiciones de acceso al mercado estadounidense podrían traducirse en un incremento potencial de hasta 4 mil 760 millones de pesos en los pagos que recibirían alrededor de 170 mil productores cañeros del país.

Según la información oficial, las gestiones comenzaron durante la visita a México de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, cuando ambos gobiernos abrieron una mesa de diálogo para revisar el acceso del azúcar mexicana al mercado estadounidense.

El comunicado agrega que la nueva proyección aparece en el informe Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial (WASDE) publicado por el USDA el 10 de julio de 2026 y la presenta como un avance para el comercio agroalimentario entre ambos países.