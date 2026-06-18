Coparmex advierte que falta certeza jurídica frena inversión en México

En México la informalidad no es el único reto, también la falta de certeza jurídica que "es condición indispensable para el desarrollo", aseveró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ante el Grupo de Contacto para América Latina de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en Paris, Francia.

Juan José Sierra Álvarez, presidente del organismo, señaló que la inversión se frena donde las reglas son inciertas o cambiantes, y cuando la inversión se frena, insistió, también se detiene el crecimiento, el empleo y las oportunidades para las familias.

Dijo que las empresas necesitan saber que los contratos se cumplen y que las reglas no cambian de forma arbitraria.

"También enfrentamos el desafío de la polarización. Las divisiones políticas y sociales se han profundizado, reduciendo los espacios para el diálogo y la construcción de acuerdos.En un entorno así, la democracia se vuelve más vulnerable y la capacidad de impulsar soluciones de largo plazo se debilita", advirtió.

Acciones de Coparmex para fortalecer el diálogo social

Y por eso, agregó, defender las libertades, fortalecer las instituciones y promover una cultura del diálogo es una responsabilidad compartida que nos corresponde asumir todos los días.

Destacó la actual relación con los sindicatos y que para ello, se está construyendo el Consejo Nacional Social, Económico y Ambiental, el CONSEA, un espacio tripartita que aspira a ser un verdadero laboratorio de políticas públicas.

"Un lugar donde podamos identificar los temas en los que hay consenso, y traducirlos en propuestas concretas que impulsen el desarrollo de los trabajadores y el desarrollo de las empresas. Es una apuesta real por un modelo de gobernanza más participativo, inclusivo y efectivo", comentó.

Por ello, aseveró Sierra Álvarez, "las organizaciones empresariales de América Latina tenemos una responsabilidad que va más allá de representar intereses sectoriales.

Durante su participación en la sesión del Grupo de Contacto para América Latina y el Caribe de BIAC (@BusinessatOECD), nuestro Presidente Nacional, @jsierraalvarez, reflexionó sobre los desafíos que representa la informalidad laboral para el desarrollo de la región y la... pic.twitter.com/gmWlq87d4O — Coparmex Nacional (@Coparmex) June 19, 2026

"Tenemos la responsabilidad de defender el bien común, la libertad de emprender, la certeza jurídica, la economía de mercado con desarrollo inclusivo, la democracia, el diálogo social y el fortalecimiento de instituciones capaces de generar confianza para nuestras sociedades".

En gira de trabajo por Europa, y al hablar sobre los retos y oportunidades que tienen los países de Latinoamérica, el dirigente sindical comentó que uno de ellos es la informalidad, por lo que señaló, "es importante siempre considerar que el mejor programa social es el empleo formal".