México responde a Michael Kozak tras devolución de cartas sobre operativos migratorios de EU

El Gobierno de México respondió a Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, luego de que devolviera las cartas mediante las cuales la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su preocupación por actuaciones de autoridades migratorias estadounidenses.

Respuesta oficial del Gobierno mexicano a la devolución de cartas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que tomó nota de esa decisión y sostuvo que sus preocupaciones quedaron formalmente planteadas por la vía diplomática.

La respuesta mexicana llegó horas después de que Kozak informara, a través de un mensaje en la red social X, que devolvió al embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, las comunicaciones enviadas por el Gobierno mexicano.

El funcionario estadounidense argumentó que las cartas pretendían dirigir la actuación de personal del Gobierno de Estados Unidos en territorio soberano estadounidense y recomendó utilizar los canales diplomáticos habituales para plantear cualquier inquietud.

En un comunicado, la Embajada de México en Washington afirmó que el encuentro con Kozak permitió exponer formalmente la posición del Gobierno de México y precisó que la devolución de las cartas no modifica el fondo del reclamo diplomático.

La representación diplomática explicó que tomó nota de la decisión del Departamento de Estado y reiteró que las preocupaciones mexicanas quedaron asentadas durante la reunión, así como en los encuentros sostenidos previamente con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Cancillería recordó que esas gestiones forman parte del seguimiento a los casos de personas mexicanas fallecidas bajo custodia migratoria en el centro de detención de Adelanto, California, además de las acciones para garantizar la protección consular de los connacionales que permanecen detenidos en instalaciones migratorias estadounidenses.

Diferencias diplomáticas entre México y Estados Unidos

México reiteró que continuará utilizando los mecanismos diplomáticos y consulares para exigir el respeto a los derechos de sus nacionales y dar seguimiento a las investigaciones sobre las muertes registradas en Adelanto.

El intercambio refleja la diferencia de postura entre ambos gobiernos sobre la forma de tramitar este tipo de reclamos.

Mientras Estados Unidos rechazó recibir las cartas por considerar que ese mecanismo no corresponde para dirigir actuaciones de funcionarios estadounidenses, México sostuvo que el objetivo de sus comunicaciones fue dejar constancia oficial de sus preocupaciones y mantener abierto el diálogo institucional.

Con esta respuesta, el Gobierno mexicano dejó claro que la devolución de las cartas no pone fin al diferendo y que mantendrá la presión diplomática sobre el caso mediante los canales establecidos entre ambos países.