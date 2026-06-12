Turismo rompe récords en México: abril deja cifras históricas

México registró cifras históricas en turismo durante abril y el primer cuatrimestre de 2026, con récords en llegada de visitantes internacionales, derrama económica y cruceristas, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria reportó que en abril llegaron 8.3 millones de visitantes internacionales, un aumento de 8 por ciento frente al mismo periodo de 2025. La llegada de turistas internacionales alcanzó 3.8 millones de personas, mientras que los cruceristas sumaron 1.25 millones.

El dato que más destacó el gobierno fue el gasto turístico. Los visitantes internacionales dejaron una derrama de 3 mil 109.8 millones de dólares durante abril, 36.4 por ciento más que un año antes, la cifra más alta para ese mes en más de dos décadas.

Récord también en el primer cuatrimestre

Entre enero y abril, México recibió 34.5 millones de visitantes internacionales, 9.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. Los turistas que pernoctaron en el país sumaron 16.5 millones y generaron una derrama económica de 13 mil 255 millones de dólares.

Los cruceros también mantuvieron una tendencia al alza. En los primeros cuatro meses del año arribaron 4.8 millones de pasajeros a puertos mexicanos, con un crecimiento de 13 por ciento anual. El gasto de estos visitantes alcanzó 426.9 millones de dólares.

Rodríguez destacó que, aunque el tráfico aéreo mostró estabilidad con 41.3 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, otros mercados compensaron la desaceleración global del turismo de larga distancia.

España registró un crecimiento superior a 23 por ciento en visitantes hacia México; Colombia aumentó más de 18 por ciento; Brasil 14 por ciento; Francia 13.8 por ciento y Reino Unido casi 12 por ciento. Canadá también mostró un avance de 10 por ciento.

Turismo nacional sostiene la actividad

La secretaria subrayó que el turismo interno sigue siendo uno de los motores del sector. Entre enero y abril, 35.9 millones de mexicanos se hospedaron en hoteles del país, cifra que no incluye usuarios de plataformas digitales de alojamiento.

El crecimiento también se reflejó en el empleo. El sector turístico alcanzó una población ocupada superior a 5 millones de personas, con 51 mil nuevos trabajadores incorporados a actividades formales respecto al año anterior.

Rodríguez presentó además la nueva estrategia nacional de promoción turística, basada en análisis de datos, diversificación de mercados, fortalecimiento del turismo comunitario, campañas digitales internacionales y mejora de la calidad de los servicios.

El plan busca aprovechar la exposición global que tendrá México con la Copa del Mundo de 2026 y consolidar al país como uno de los principales destinos turísticos del continente.

Turismo en México (enero-abril 2026)

34.5 millones de visitantes internacionales llegaron a México.

de llegaron a México. 9.7% aumentó la llegada de visitantes respecto al mismo periodo de 2025.

aumentó la llegada de visitantes respecto al mismo periodo de 2025. 16.5 millones de turistas internacionales pernoctaron en el país.

de turistas internacionales pernoctaron en el país. 13 mil 255 millones de dólares generó la derrama económica turística.

generó la turística. 4.8 millones de cruceristas arribaron a puertos mexicanos.

de cruceristas arribaron a puertos mexicanos. 13% creció la llegada de pasajeros en cruceros.

creció la llegada de pasajeros en cruceros. 426.9 millones de dólares gastaron los cruceristas.

gastaron los cruceristas. 35.9 millones de mexicanos se hospedaron en hoteles del país.

de mexicanos se hospedaron en hoteles del país. 5.02 millones de personas trabajan en actividades turísticas.

de personas trabajan en actividades turísticas. 51 mil nuevos empleos turísticos se incorporaron en un año.

Abril 2026 en cifras

8.3 millones de visitantes internacionales .

de . 3.8 millones de turistas internacionales.

de turistas internacionales. 1.25 millones de cruceristas.

de cruceristas. 3 mil 109.8 millones de dólares de derrama económica .

de . 36.4% aumentó el gasto de visitantes internacionales frente a abril de 2025.

Mercados emisores con mayor crecimiento

España: +23%

+23% Colombia: +18%

+18% Brasil: +14%

+14% Francia: +13.8%

+13.8% Reino Unido: +12%

+12% Canadá: +10%

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