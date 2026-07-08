México, a la expectativa por la tensión en Medio Oriente

La nueva escalada de tensión en Medio Oriente mantiene al gobierno mexicano atento a sus efectos sobre el mercado internacional de los combustibles. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que un agravamiento del conflicto elevaría la presión sobre los precios del petróleo, con repercusiones para México y el resto del mundo.

Impacto del conflicto internacional en los precios de los combustibles

La mandataria lamentó que se frenaran los esfuerzos para consolidar un alto al fuego y señaló que una prolongación de las hostilidades tendría consecuencias económicas además del costo humano que implica cualquier guerra.

Sheinbaum informó que el precio del diésel aumentó alrededor de 50 centavos como consecuencia del encarecimiento internacional del petróleo tras el conflicto con Irán. Agregó que el gobierno trabaja para revertir ese incremento y reducir nuevamente el precio del combustible.

Medidas del gobierno para contener el aumento en los precios

En contraste, aseguró que la gasolina Magna permanece por debajo de los 24 pesos por litro gracias al acuerdo alcanzado con empresarios gasolineros y a los estímulos fiscales aplicados por el gobierno federal.

La presidenta recordó que, al inicio de su administración, el precio de la gasolina llegó a ubicarse cerca de los 26 pesos por litro. Afirmó que, sin los incentivos fiscales y el acuerdo voluntario con distribuidores, el combustible podría venderse actualmente entre 30 y 32 pesos por litro.

Sobre la propuesta del PRI de eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles, Sheinbaum respondió que ese gravamen adquirió relevancia durante la etapa de los "gasolinazos".

También recordó que entre diciembre de 2015 y junio de 2018 la inflación alcanzó 6.8 por ciento, impulsada por los incrementos mensuales en el precio de las gasolinas.

La mandataria reiteró que el compromiso de su gobierno es evitar nuevos "gasolinazos" y mantener el precio de la gasolina dentro del rango actual, mientras busca contener el impacto que los conflictos internacionales puedan tener sobre los energéticos.