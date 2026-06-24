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México vs. Chequia: Aficionados llegan al FIFA Fan Fest en CDMX

Sigue nuestra cobertura del tercer partido de México vs. Chequia minuto a minuto

Desde las primeras horas de la mañana de este 24 de junio comenzaron a llegar los aficionados para hacer fila antes de la apertura del FIFA Fan Festival del Zócalo Capitalino. Foto: Cuartoscuro
Desde las primeras horas de la mañana de este 24 de junio comenzaron a llegar los aficionados para hacer fila antes de la apertura del FIFA Fan Festival del Zócalo Capitalino. Foto: Cuartoscuro

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Citli Toribio

Hoy se disputa el partido de México vs. Chequia y la afición mexicana se despertó con ánimo desde muy temprano para apoyar a la Selección Mexicana en el partido que se disputará el día de hoy a las 19:00 en el Estadio Azteca.

Pese a que las puertas del FIFA Fan Fest abren a las 10:30, decenas de aficionados comenzaron a darse cita en el Zócalo Capitalino desde tempranas horas de este 24 de junio para disfrutar de los partidos de hoy, siendo el de la Selección Nacional el más esperado.

Se espera que esta tarde se alcance el aforo total del FIFA Fan Fest más grande del país: 55 mil personas.

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