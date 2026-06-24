México vs Chequia: minuto a minuto del encuentro del Tri en el Azteca

Hoy se disputa el partido de México vs. Chequia y la afición mexicana se despertó con ánimo desde muy temprano para apoyar a la Selección Mexicana en el partido que se disputará el día de hoy a las 19:00 en el Estadio Azteca.

Pese a que las puertas del FIFA Fan Fest abren a las 10:30, decenas de aficionados comenzaron a darse cita en el Zócalo Capitalino desde tempranas horas de este 24 de junio para disfrutar de los partidos de hoy, siendo el de la Selección Nacional el más esperado.

Se espera que esta tarde se alcance el aforo total del FIFA Fan Fest más grande del país: 55 mil personas. Por su parte, la comunidad checa ha decidido reunirse en el Parque Xotepingo para ver el partido de República Checa contra la Selección Mexicana.