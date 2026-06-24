Sigue nuestra cobertura del tercer partido de México vs. Chequia minuto a minuto
México vs Chequia: minuto a minuto del encuentro del Tri en el Azteca
Por: Redacción Ovaciones
Hoy se disputa el partido de México vs. Chequia y la afición mexicana se despertó con ánimo desde muy temprano para apoyar a la Selección Mexicana en el partido que se disputará el día de hoy a las 19:00 en el Estadio Azteca.
Pese a que las puertas del FIFA Fan Fest abren a las 10:30, decenas de aficionados comenzaron a darse cita en el Zócalo Capitalino desde tempranas horas de este 24 de junio para disfrutar de los partidos de hoy, siendo el de la Selección Nacional el más esperado.
Se espera que esta tarde se alcance el aforo total del FIFA Fan Fest más grande del país: 55 mil personas. Por su parte, la comunidad checa ha decidido reunirse en el Parque Xotepingo para ver el partido de República Checa contra la Selección Mexicana.
Segundo tiempo México vs. ChequiaJun. 24, 2026 08:15
Por: Jazmín Rodríguez
- 20:00 hrs.Inicia el segundo tiempo
- 20:08 hrs. Gil Mora intenta un tiro pero ninguno de sus compañeros llega a rematar
- 20:10 hrs. Jugada de quiñones mano a mano con los defensas de Chequia
- 20:11 hrs. Mateo y Sanchez intentan jugada, alvarado lanza un centro
- 20:12 hrs. Romo se mete al área pero no se anima a tirar, lanza un centro pero ningún mexiano llega a rematar
- 20:14 hrs. Tiro de esquina a favor de Chequia
- 20:15 hrs. Luis Gerardo Chávez anota gol a favor de México.
- 20:21 hrs. Julián Quiñones anota el segundo gol a favor de México.
- 20:23 hrs. Tarjeta amarilla contra Edson Álvarez.
Inicia el encuentro México vs. ChequiaJun. 24, 2026 07:08
Por: Jazmín Rodríguez
- 19:00 hrs. Arranca el encuentro.
- 19:07 hrs. Chequia tiene su primera jugada peligrosa en contra de la portería Mexicana; el balón queda a centímetros de entrar.
- 19:09 hrs. México tiene su primera llegada peligrosa; Guillermo "El Memote", Quiñones y Alvarado no logran concretar el primer gol.
- 19:11 hrs. Tiro de esquina a favor del equipo de Chequia; en un rebote con un jugador de la misma selección el balón termina en saque de meta.
- 19:14 hrs. Chequia tiene un tiro al arco mexicano pero no logra entrar por la potencia y altura con la que fue lanzado.
- 19:21 hrs. Tiro libre para México, pero rebota en la barrera y se pierde la jugada.
Pausa de hidratación
- 19:25 hrs. Se reanuda el partido
- 19:26 hrs. Tiro para Chequia cerca del medio campo, lleva a una jugada cerca de la portería del "Tala" Rangel, pero termina con una jugada que mueve el portero mexicano con los pies.
- 19:37 hrs. Pelota detenida a favor de México; tira Edson Álvarez e Israel Reyes remata de chilena, pero no logra entrar al arco de Chequia.
- 19:39 hrs. México sigue insistiendo, tira Jorge Reyes y Roberto Alvarado pero lo pelota es desviada por el portero de Chequia.
- 19:45 hrs. Se agregan 4 minutos.
- 19:46 hrs. Guillermo "Memote" Martínez lanza un tiro que termina en las manos del portero de Chequia.
- 19:47 hrs. Quiñones intenta un tiro a la portería pero la potencia y la altura dejaron a México en empate a cero.
- 19:49 hrs. Termina el primer tiempo.
Alineación de la Selección MexicanaJun. 24, 2026 06:36
Por: Jazmín Rodríguez
Javier Aguirre lanzó algunos cambios en la alineación de la Selección Mexicana y para el encuentro contra Chequia jugarán:
- Portero: Raúl "Tala" Rangel
- Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez e Israel Reyes
- Mediocampistas: Mateo Chávez, Luis Romo y Gilberto Mora
- Delanteros: Julián Quiñones, Guillermo "Memote" Martínez y Roberto Alvarado
Lleno total en el Zócalo: Fan Fest alcanza su capacidad máximaJun. 24, 2026 05:42
Por: Jessica López
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el Zócalo de la Ciudad de México alcanzó su capacidad máxima debido a la alta afluencia de aficionadas y aficionados que acudieron al Fan Fest del Centro Histórico.
Ante la saturación de la plancha del Zócalo, las autoridades recomendaron a los asistentes dirigirse al corredor de Paseo de la Reforma, específicamente desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta la Glorieta del Caballito, donde también se han instalado pantallas para la transmisión del partido.
Asimismo, se recordó que otra opción para seguir el encuentro es el Monumento a la Revolución, así como los 12 puntos adicionales habilitados en el Centro Histórico para la proyección del partido.
¿A qué hora juega México?Jun. 24, 2026 04:13
Por: Jazmín Rodríguez
La Selección Mexicana enfrentará su tercer encuentro en el Mundial 2026 en el Estadio Azteca o nombrado Ciudad de México durante esta justa deportiva por lo que te contaremos todos los detalles que debes saber.
- Hora: 19:00 HRS. (tiempo del Centro de México)
- Dónde: En el Estadio Ciudad de México (Azteca)
- Dónde lo van a transmitir: Esta vez tanto Televisa como TV Azteca transmitirán el partido en televisión abierta (en el 5.1 y en 7.1)
También podrás disfrutarlo en la transmisión de VIX o en las pantallas que destinó el gobierno de la Ciudad de México para verlo. Más abajo tenemos los detalles.
El pato Merlín llega al Estadio CDMX para el México vs ChequiaJun. 24, 2026 03:50
Por: Jessica López
El fenómeno viral del torneo, conocido como el "Pato Merlín", ya se encuentra en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para el partido entre México y Chequia, correspondiente al cierre del Grupo A.
El personaje, que se ha vuelto tendencia en redes sociales durante la justa mundialista, llegó acompañado de su familia y rápidamente comenzó a generar interacción entre los aficionados que se dieron cita en el recinto.
Fan Festival del Zócalo: realizan decomisos de alcohol en operativo de controlJun. 24, 2026 03:32
Por: Jessica López
Desde el arranque de actividades del Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México, autoridades capitalinas pusieron en marcha un operativo de Reordenamiento para supervisar la zona y evitar el consumo de bebidas alcohólicas dentro del perímetro del evento.
La medida forma parte de la Ley Seca implementada por el Gobierno de la Ciudad de México en zonas específicas de la alcaldía Cuauhtémoc, incluyendo el Centro Histórico y áreas aledañas, con motivo del partido entre México y Chequia.
La restricción a la venta de alcohol está vigente de las 15:00 horas de este miércoles 24 de junio a las 07:00 horas del jueves 25 de junio.
Sin embargo, desde la apertura del Fan Festival en el Zócalo, personal del operativo mantiene vigilancia permanente en la zona para inhibir el consumo de alcohol dentro del perímetro.
Como parte de estas acciones, ya se registraron los primeros decomisos de latas de bebidas alcohólicas, las cuales fueron retiradas y destruidas de manera inmediata.
¿Quién pondrá el ambiente tras el partido México vs Chequia en el Ángel?Jun. 24, 2026 02:11
Por: Jessica López
Tras el partido entre México y Chequia en el Estadio Azteca, la celebración continuará en el Ángel de la Independencia con un DJ set a cargo de Shei.
La presentación está programada para este miércoles 24 de junio, de 10:00 de la noche a 12:00 de la madrugada, como parte de las actividades para los aficionados que se den cita en la emblemática glorieta capitalina.
Se espera que cientos de seguidores del Tricolor lleguen al Ángel para festejar el resultado del encuentro y disfrutar de la música en uno de los puntos de reunión más tradicionales tras los partidos de la Selección Mexicana.
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Fecha: Miércoles 24 de junio
- Horario: 10:00 p.m. a 12:00 a.m.
Así será el corredor con 18 pantallas para ver el México vs Chequia en el corazón de CDMXJun. 24, 2026 02:01
Por: Jessica López
Miles de aficionados podrán seguir el partido entre México y Chequia desde el corazón de la capital. El Gobierno de la Ciudad de México instaló 18 pantallas gratuitas a lo largo de Paseo de la Reforma y avenida Juárez, desde La Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.
El dispositivo incluye tres escenarios con pantalla, una pantalla gigante principal ubicada en el Ángel de la Independencia y 14 pantallas grandes distribuidas en puntos estratégicos como la Glorieta del Ahuehuete, la Glorieta de Cuauhtémoc, Bucareli y avenida de la República.
Las autoridades invitaron a los aficionados a llegar con anticipación, ya que se espera una importante asistencia para vivir el ambiente mundialista y apoyar al Tricolor en su último partido de la fase de grupos.
Estos son los 18 puntos donde podrás ver el partido:
- La Diana Cazadora.
- Corredor La Diana–Ángel de la Independencia.
- Ángel de la Independencia (poniente).
- Ángel de la Independencia (sur).
- Ángel de la Independencia (norte).
- Ángel de la Independencia (oriente, pantalla gigante principal).
- Glorieta del Ahuehuete (poniente).
- Glorieta del Ahuehuete (oriente).
- Tramo Ahuehuete–Cuauhtémoc.
- Glorieta de Cuauhtémoc (poniente).
- Glorieta de Cuauhtémoc (oriente).
- Dos pantallas en el tramo Cuauhtémoc–Amajac.
- Dos pantallas en el tramo Amajac–Bucareli.
- Esquina de Bucareli.
- Avenida de la República.
- Monumento a la Revolución.
Protestas de HOY 24 de junio previo al partido México vs. ChequiaJun. 24, 2026 12:42
Por: Citli Toribio
Las protestas y movilizaciones no se detienen en la CDMX pese al partido de México vs. Chequia el día de hoy. Desde las primeras horas de este miércoles 24 de junio, se han registrado diversas movilizaciones en diversos puntos de la Ciudad de México.
Así que si decides acercarte a alguna zona de festivales futboleros, el FIFA Fan Fest o incluso el Estadio Azteca, esta información te conviene para que tomes previsiones en tus rutas y horarios rumbo a tu destino durante este día de partido y de fiesta mexicana en las próximas horas.
Durante el día de hoy, las movilizaciones que se han registrado son:
Movimiento "Quiero un trabajo digno"
Trabajadores de diferentes instancias de la Ciudad de México se reunieron a las 12 horas en las instalaciones de Metro General Anaya exigiendo condiciones más justas, como: Mejores horarios, salarios y prestaciones de Ley. Son aproximadamente 125 personas que se espera avancen en las próximas horas rumbo al Coloso de Santa Úrsula para captar mayor visibilidad.
Colectivos de búsqueda
Las madres buscadoras ya comenzaron a pegar lonas y carteles de sus familiares desaparecidos alrededor de la pantalla gigante ubicada en el Ángel de la Independencia e inmediaciones de este icónico punto de la Ciudad de México.
Se tiene prevista una última marcha del día hoy a las 4 de la tarde, encabezada pro las madres buscadoras, específicamente del Colectivo "Buscando a Olin Hernando Vargas Ojeda". Partirá desde la estación Textitlán con dirección al estadio.
Durante la conferencia de prensa del pasado martes, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, anunció que atenderá él personalmente a los dirigentes y colectivos mediante un diálogo con los manifestantes para prevenir bloqueos en los alrededores del Estadio Ciudad de México.
Prevén lluvias fuertes durante el México-ChequiaJun. 24, 2026 12:24
Por: Pilar Mansilla
Ante el pronóstico de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo durante el partido entre México y Chequia, la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a los miles de aficionados que acudirán al Estadio Ciudad de México a anticipar sus traslados, evitar contratiempos en los accesos y tomar medidas preventivas por las condiciones meteorológicas previstas para la capital del país.
La dependencia informó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante la jornada se prevén temperaturas máximas de entre 23 y 25 grados Celsius; sin embargo, el cielo permanecerá de medio nublado a nublado y existe probabilidad de lluvias puntuales fuertes con acumulados estimados de entre 25 y 50 milímetros en un periodo de 24 horas.
Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que recomendaron a los asistentes protegerse de la lluvia mediante impermeables y utilizar calzado cerrado con suela antiderrapante. Asimismo, recordaron que los paraguas suelen estar restringidos en los filtros de acceso de este tipo de eventos por motivos de seguridad.
Recomendaciones de Protección Civil ante el clima de hoy
La Coordinación Nacional de Protección Civil también pidió a quienes acudan al encuentro identificar desde su ingreso las rutas de evacuación, salidas de emergencia y servicios médicos disponibles dentro del estadio, así como establecer puntos de reunión en caso de asistir en familia o grupos numerosos.
En caso de registrarse tormentas eléctricas, exhortó a la población a resguardarse en espacios techados y evitar permanecer cerca de árboles, cableado, postes o estructuras metálicas que puedan representar un riesgo.
Edición Impresa
Cargando edición impresa...