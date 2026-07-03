México vs Ecuador es el partido más visto de la televisión abierta en el Mundial

El partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial volvió a colocar a la Selección Mexicana como uno de los eventos deportivos más vistos de la televisión, al registrar un alcance total de 35.3 millones de espectadores, de acuerdo con datos de Televisa.

La televisora informó que de esa cifra, 28.4 millones correspondieron a televisión abierta, mientras que 6.9 millones siguieron la transmisión a través de la plataforma ViX, lo que representa uno de los picos de audiencia más altos del torneo para el equipo mexicano.

Cierre cerrado en señal abierta

En la competencia por la audiencia en televisión abierta, los números muestran una disputa cerrada entre las dos principales televisoras del país durante los partidos de la Selección Mexicana.

En el duelo ante Ecuador, TV Azteca registró 10.12 puntos de rating, mientras que Canal 5 obtuvo 9.13 puntos, lo que le dio una ligera ventaja a la señal de Azteca 7.

Así se movió la audiencia en otros partidos del Tri

En encuentros anteriores del torneo, la preferencia en televisión abierta se había mantenido muy cerrada:

México vs Sudáfrica:

Azteca 7 con 5.3 puntos, por encima de Las Estrellas (4.9) y Canal 5 (3.1)

México vs Corea del Sur:

Azteca 7 con 7.15 puntos, ligeramente arriba de Canal 5 con 7.13

México vs República Checa:

Azteca 7 con 6.74 puntos, contra 6.67 de Canal 5

En conjunto, los datos reflejan que los partidos de la Selección Mexicana continúan siendo uno de los principales atractivos de la televisión abierta y plataformas digitales, con audiencias que se mantienen en niveles altos durante el torneo.