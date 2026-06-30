México vs. Ecuador: Javier Aguirre manda a Gilberto Mora de titular ante Ecuador

Ni el frío, ni la lluvia fueron impedimento para los aficionados de la Selección Mexicana que se dieron cita desde antes de las 6 de la mañana a las instalaciones del FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México, esperando ser de los primeros en ingresar.

Aunque la apertura de este punto para ver el partido de la Selección Mexicana es a las 10 de la mañana, los jóvenes aficionados aseguraron haber llegado desde las 4 y 5 de la madrugada para ser de los primeros en entrar y asegurar un buen lugar para disfrutar del juego México vs Ecuador.

Recordemos que en las inmediaciones del centro histórico existen más de 10 pantallas instaladas en puntos estratégicos como las calles cercanas a la Plaza de la Constitución, Monumento a la Revolución, Alameda Central y Avenida Paseo de la Reforma para ver el partido que será hoy a las 6 de la tarde.

Miles de aficionados se reúnen entorno a las pantallas

Hasta ahora son más de 30 pantallas que han sido instaladas, no sólo en calles, sino en lugares icónicos como el Palacio de Bellas Artes, Hemiciclo a Juárez y hasta la glorieta de la Diana Cazadora para que los miles de capitalinos puedan disfrutar del partido México vs Ecuador.