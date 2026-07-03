México vs Inglaterra cambia de horario: ¿qué temperatura se espera a las 12:00 en la CDMX?

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tendrá un nuevo horario este domingo 5 de julio.

Aunque originalmente estaba programado para disputarse a las 18:00 horas., el encuentro se jugará a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de México, una modificación que busca reducir el riesgo de afectaciones por las condiciones meteorológicas previstas para ese día.

De acuerdo con el pronóstico, al mediodía se espera una temperatura cercana a los 22 grados centígrados, con cielo nublado y una probabilidad de lluvia de apenas 3%, por lo que no se prevén precipitaciones durante el inicio del encuentro.

Incluso entre las 13:00 y las 15:00 horas la posibilidad de lluvia se mantendrá entre 2 y 4%, mientras la temperatura alcanzará una máxima de 23 °C.

El panorama cambiará conforme avance la tarde. A partir de las 16:00 horas comenzarán a presentarse chubascos aislados, con una probabilidad de lluvia que aumentará de 14% a las 16:00 horas a 20% a las 17:00, 24% a las 18:00, 28% a las 19:00 y hasta 34% alrededor de las 21:00 horas. Además, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17 °C durante la noche, con lluvias ligeras previstas para el resto de la jornada.

Los modelos meteorológicos indican que la mayor posibilidad de lluvia se concentra a partir de las primeras horas de la tarde, por lo que la mañana ofrecería una ventana con mejores condiciones para la práctica del futbol y para la asistencia de miles de aficionados al inmueble.

Por ello, el nuevo horario reduciría el riesgo de retrasos o interrupciones relacionadas con la actividad eléctrica, como ocurrió en el partido entre México y Ecuador.