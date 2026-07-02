México vs. Inglaterra: Reino Unido emite alerta para sus aficionados que viajarán al Mundial

A unos días del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno del Reino Unido actualizó sus recomendaciones de viaje para los ciudadanos británicos que planean asistir a los encuentros del torneo en México.

La información fue publicada por el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), la Cancillería británica, dentro de su guía oficial para la Copa del Mundo 2026. En ella se incluyen recomendaciones sobre seguridad, requisitos migratorios, transporte, compra de boletos, alojamiento y algunos hechos registrados durante el desarrollo del torneo.

¿Qué advierte la Cancillería británica?

En el apartado dedicado al Mundial, el FCDO recuerda que México es uno de los tres países anfitriones de la competencia y señala que Inglaterra enfrentará a la Selección Mexicana el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Además de recomendar a los viajeros consultar la información sobre requisitos de entrada, seguros de viaje y condiciones de seguridad, la dependencia incorporó una actualización relacionada con algunos incidentes ocurridos durante el torneo.

Entre ellos destaca que:

Durante el Mundial han aumentado los reportes de robo de teléfonos celulares.

También se han incrementado los casos de presunta adulteración de bebidas.

Tres personas fallecieron durante las celebraciones futbolísticas realizadas en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

Ante ello, la Cancillería recomienda a los aficionados mantener siempre vigiladas sus pertenencias, no perder de vista sus bebidas y seguir las indicaciones de las autoridades locales durante su estancia en el país.

Respecto a los boletos, el FCDO pide adquirir las entradas únicamente a través de la plataforma oficial de la FIFA, ya que no habrá venta en los estadios y los boletos comprados mediante redes sociales o sitios no autorizados podrían ser rechazados.

Advertencia para quienes continuarán el Mundial en Estados Unidos

La actualización también incluye una recomendación dirigida a los aficionados que, tras asistir a partidos en México, tienen previsto viajar a Estados Unidos para seguir el torneo.

El FCDO explicó que, si un ciudadano británico pierde o le roban su pasaporte durante su estancia en México, un Documento de Viaje de Emergencia emitido por la Embajada del Reino Unido no permitirá reingresar a Estados Unidos, por lo que pidió extremar el cuidado de la documentación personal.

Tras la actualización de las recomendaciones de viaje emitidas por el Reino Unido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "es seguro viajar a México" y afirmó que el país ha recibido a miles de visitantes durante la Copa Mundial sin mayores contratiempos.

No recomienda cancelar los viajes

Pese a las advertencias, el gobierno británico no recomienda evitar los viajes a México ni modificó el nivel general de sus recomendaciones para asistir a la Copa Mundial.

La guía mantiene un enfoque preventivo y exhorta a los viajeros a planificar su estancia, respetar las leyes mexicanas, contratar un seguro de viaje, portar siempre su pasaporte original y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes y durante su visita.

Sheinbaum responde: "Es seguro viajar a México"

Durante su conferencia de prensa, la mandataria reconoció que las autoridades capitalinas reforzarán las medidas de seguridad tras los hechos ocurridos durante las celebraciones posteriores al triunfo de la Selección Mexicana, en las que fallecieron cuatro personas.

"Es seguro viajar a México, no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial", afirmó.

Sheinbaum explicó que el Gobierno de la Ciudad de México implementará nuevas medidas para reducir las aglomeraciones durante el partido entre México e Inglaterra, entre ellas la instalación de más pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma para distribuir a los asistentes y evitar concentraciones en un solo punto.

Asimismo, hizo un llamado a los aficionados a celebrar con responsabilidad, evitar el consumo excesivo de alcohol y seguir las indicaciones de las autoridades.

"Hay que confiar en la gente, evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable", señaló.

La presidenta agregó que mantiene comunicación con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para coordinar las acciones que se implementarán durante los próximos encuentros del Mundial y reiteró que el objetivo es reforzar la orientación a los asistentes más que establecer dispositivos para contener a las multitudes.