Sheinbaum reconoce la derrota del Tri: "A veces se gana y a veces se aprende"

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 provocó una reacción inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien envió un mensaje de respaldo al equipo y llamó a valorar el camino recorrido por el representativo nacional.

"A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo", escribió la mandataria en sus redes sociales minutos después de la derrota frente a Inglaterra.

Foto: Presidencia



Sheinbaum sostuvo que el desempeño del equipo quedará en la memoria de la afición y agradeció el esfuerzo de los jugadores durante el torneo.

"Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre", expresó.

Sheinbaum destaca la organización y el ambiente del torneo en México

La presidenta también aprovechó el cierre de la participación mexicana para destacar la organización del Mundial 2026 y el ambiente que acompañó al torneo en las sedes nacionales.

"A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!", publicó.

¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del... — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 6, 2026

Durante la Copa del Mundo, Sheinbaum acompañó en varias ocasiones a la afición en espacios públicos, entre ellos Azcapotzalco y, este domingo, Nezahualcóyotl, donde siguió junto con cientos de personas el partido frente a Inglaterra en una pantalla instalada en la explanada del Palacio Municipal.

El mensaje presidencial cerró una jornada marcada por la eliminación del Tri, pero también por el reconocimiento al ambiente que dejó el Mundial en las ciudades mexicanas que recibieron el torneo.