Sheinbaum apuesta por Canadá para blindar el T-MEC

La revisión del T-MEC entró en una nueva fase y México busca llegar fortalecido. Claudia Sheinbaum calificó como positiva la reunión que sostuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en Washington y adelantó que las conversaciones con Estados Unidos continuarán durante las próximas semanas.

La presidenta informó que el 1 de julio podría celebrarse una reunión virtual entre representantes de México, Estados Unidos y Canadá para definir los siguientes pasos del acuerdo comercial más importante para América del Norte. También confirmó un encuentro presencial en territorio mexicano entre el 16 y el 20 de julio.

Más allá de las mesas técnicas, la discusión refleja un cambio de fondo. La administración de Donald Trump impulsa una política comercial más proteccionista y busca redefinir parte de las reglas que han gobernado el intercambio regional durante los últimos años.

México y Canadá buscan mantener el acuerdo

Sheinbaum descartó que las tensiones entre Washington y Ottawa representen una amenaza inmediata para el tratado. Recordó que el T-MEC fue aprobado por los congresos de los tres países y sostuvo que cualquier modificación profunda requeriría nuevamente respaldo legislativo.



La mandataria reconoció que Estados Unidos decidió mantener negociaciones por separado con México y Canadá. Foto: Cuartoscuro

La mandataria reconoció que Estados Unidos decidió mantener negociaciones por separado con México y Canadá, una estrategia distinta a la dinámica trilateral que originalmente dio forma al acuerdo.

Pese a ello, aseguró que ambos gobiernos mantienen comunicación constante y comparten el interés de preservar el tratado comercial.

"Queremos que se mantenga el acuerdo", resumió al describir la posición común entre México y Canadá frente al nuevo escenario económico impulsado desde Washington.

Canadá gana peso en la estrategia mexicana

En medio de la revisión comercial, Sheinbaum destacó el fortalecimiento de la relación económica con Canadá y anunció que empresas de ese país participarán en una inversión relevante para ampliar la infraestructura del puerto de Altamira, Tamaulipas.

El proyecto busca incrementar el intercambio marítimo entre ambas naciones y diversificar rutas comerciales en un momento en que la incertidumbre sobre la política arancelaria estadounidense domina buena parte de las negociaciones.

La presidenta también destacó el crecimiento del comercio bilateral y la presencia de inversiones canadienses en distintos sectores de la economía mexicana.

Lo que está en juego

La revisión del T-MEC se ha convertido en una de las principales pruebas económicas para el gobierno mexicano. Aunque oficialmente se trata de un proceso de evaluación previsto en el propio acuerdo, la discusión ocurre bajo un entorno marcado por los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y sector automotriz.

México busca conservar las ventajas que le han permitido consolidarse como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, mientras Canadá intenta proteger un esquema de integración regional que considera clave para la competitividad de América del Norte frente a economías como China.

Por ahora, el mensaje de Palacio Nacional apunta a una estrategia doble: mantener abiertas las negociaciones con Washington y, al mismo tiempo, estrechar la coordinación con Canadá para llegar con mayor margen de maniobra a la mesa donde se definirá el futuro del T-MEC.