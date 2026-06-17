México y EU refuerzan coordinación de seguridad por el Mundial

La coordinación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se convirtió en uno de los ejes de la organización del Mundial 2026. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, informó que acompañó al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, en una visita al Centro Conjunto de Coordinación.

Johnson describió ese espacio como un ejemplo de la cooperación bilateral que busca garantizar que la Copa del Mundo sea "la más segura y memorable de la historia".

El diplomático destacó que ambos países mantienen mecanismos de intercambio de información y coordinación operativa para reforzar la protección de los asistentes, turistas y ciudadanos durante el torneo.

Cooperación bilateral ante el desafío de la seguridad

"A través de una estrecha coordinación, el intercambio de información y esfuerzos conjuntos, estamos fortaleciendo la seguridad, protegiendo a nuestros ciudadanos y contribuyendo al éxito de este evento histórico", escribió el embajador en sus redes sociales.

La visita ocurre mientras México, Estados Unidos y Canadá avanzan en la organización de la Copa del Mundo de 2026, que por primera vez tendrá tres países anfitriones y movilizará a millones de aficionados.

La seguridad se ha convertido en una de las principales áreas de cooperación entre ambos gobiernos ante el volumen de visitantes previsto durante el torneo y la necesidad de coordinar respuestas entre autoridades de los tres países sede.

Como parte de la visita del secretario @r_velascoa a nuestra Embajada, visitamos el Centro Conjunto de Coordinación, un gran ejemplo de la estrecha cooperación que está ayudando a hacer de esta histórica justa internacional de futbol la más segura y memorable de la historia.... pic.twitter.com/wbAN9V0MzF — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 16, 2026

La relación bilateral también se exhibe en Aldea Global

Johnson también visitó Aldea Global, el espacio instalado en el marco del Mundial donde participan empresas, organizaciones e iniciativas vinculadas con los países anfitriones. El embajador destacó la presencia de compañías estadounidenses dentro del pabellón de la representación diplomática de su país.

Según explicó, esa participación refleja la capacidad de innovación y el dinamismo empresarial que han convertido a México y Estados Unidos en socios comerciales estratégicos.

Más allá de los negocios, el diplomático puso el acento en los vínculos humanos que observó durante el recorrido. Afirmó que la relación entre ambos países se sostiene no sólo por el intercambio económico, sino también por la amistad, las experiencias compartidas y los lazos familiares que conectan a millones de personas a ambos lados de la frontera.