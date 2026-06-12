México y EU lanzan nuevo grupo bilateral para golpear a cárteles

México y Estados Unidos inauguraron una nueva etapa de cooperación en seguridad con la puesta en marcha del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), un mecanismo que busca acelerar resultados contra los cárteles, el tráfico de drogas, armas y personas, así como reforzar la seguridad en la frontera común.

El anuncio se produjo durante la reunión de alto nivel celebrada este viernes en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el embajador estadounidense Ronald Johnson.

En una declaración difundida tras el encuentro, Johnson afirmó que el BIG representa la siguiente fase de la cooperación bilateral y permitirá una coordinación más constante, con énfasis en la implementación de acuerdos y la obtención de resultados medibles.

La reunión convocó a representantes de 15 agencias del gobierno estadounidense y a funcionarios mexicanos de seguridad, procuración de justicia, defensa y control fronterizo, en lo que ambas administraciones describieron como un esfuerzo conjunto para enfrentar amenazas compartidas.

De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad pic.twitter.com/TIMx7yBe90 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 13, 2026

Cárteles, fentanilo y huachicol

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, las prioridades del nuevo mecanismo incluyen detener el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas, combatir a las organizaciones criminales transnacionales, frenar el tráfico de armas, desmantelar redes de financiamiento ilícito y combatir el robo de combustible.

La agenda también incorpora desafíos emergentes como el uso de drones por parte de grupos criminales y el intercambio de herramientas tecnológicas para fortalecer las capacidades operativas de ambos gobiernos.

El mensaje de Washington subraya que la estrategia cuenta con el respaldo directo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han mantenido la cooperación en seguridad como uno de los ejes centrales de la relación bilateral.

Estados Unidos presume resultados

La Embajada estadounidense aseguró que la colaboración ya arroja resultados. Entre las cifras presentadas destaca una reducción superior a 95 por ciento en el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos y una caída de 35 por ciento en las muertes por sobredosis en territorio estadounidense.

Washington también destacó que México ha asegurado más de 400 toneladas de drogas y desmantelado más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos, mientras que autoridades estadounidenses han decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales, incluidas miles con destino a organizaciones criminales mexicanas.

Horas antes del encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no formarían parte de la agenda. Según la mandataria, la reunión estaría concentrada exclusivamente en los compromisos establecidos dentro del entendimiento bilateral de seguridad.