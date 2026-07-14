Palacio Nacional abre sus puertas al presidente de Panamá: esto buscará con Sheinbaum

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó a México para una visita oficial durante la cual sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. El encuentro busca fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación en áreas estratégicas para ambos países.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, recibieron al mandatario panameño y a su esposa, Maricel Cohen, a su llegada al país.

Agenda y objetivos de la reunión bilateral en Palacio Nacional

La reunión entre Sheinbaum y Mulino está programada para este miércoles en Palacio Nacional. La agenda contempla temas relacionados con el intercambio comercial, la atracción de inversiones, el desarrollo del sector agropecuario y mecanismos de cooperación para impulsar proyectos conjuntos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que México y Panamá buscan profundizar los vínculos diplomáticos mediante una agenda enfocada en el crecimiento económico y la colaboración regional.

La visita de Mulino ocurre en un momento en que ambos gobiernos exploran nuevas oportunidades para ampliar el comercio bilateral y consolidar la cooperación en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo de los dos países.