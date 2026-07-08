México y Suiza estrechan lazos: preparan actualización de su acuerdo comercial

La actualización del tratado de libre comercio entre México y Suiza entró en la agenda bilateral tras la reunión que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en Palacio Nacional.

Actualización y fortalecimiento del tratado comercial México-Suiza

El encuentro ocurrió luego de que el Parlamento Europeo aprobara la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea, con lo que el gobierno mexicano busca ampliar su estrategia de diversificación comercial.

Sheinbaum informó que ambos gobiernos acordaron trabajar en la actualización del acuerdo comercial vigente con Suiza. Explicó que la aprobación del nuevo marco con la Unión Europea abre una oportunidad para fortalecer también la relación económica con ese país europeo.

La visita estuvo acompañada por una delegación de empresarios suizos que manifestó su intención de ampliar su presencia en México y participar en proyectos vinculados con el Plan México.

Parmelin afirmó que varias compañías analizan nuevas inversiones y destacó que Suiza ocupa el sexto lugar entre los países con mayor inversión en territorio mexicano, con alrededor de 13 mil millones de dólares acumulados.

En 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó 4 mil 272 millones de dólares, según informó la presidenta. Durante la reunión, ambas delegaciones también revisaron mecanismos para facilitar inversiones y agilizar trámites para empresas interesadas en instalarse en el país.

Cooperación más allá del comercio

Los mandatarios coincidieron en fortalecer la cooperación científica, educativa y tecnológica. Sheinbaum destacó el interés de México por el sistema suizo de formación profesional dual, mientras que Parmelin señaló que ambos gobiernos mantendrán el intercambio de experiencias en innovación y capacitación.

Cooperación bilateral en ciencia, cultura y medio ambiente

La agenda incluyó la defensa del multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de controversias. Ambos gobiernos respaldaron el fortalecimiento de las instituciones internacionales y refrendaron su participación en los trabajos de las Naciones Unidas.

Patrimonio cultural y medio ambiente

Sheinbaum agradeció la colaboración de Suiza para recuperar patrimonio arqueológico mexicano. Informó que, desde 2018, ese país ha contribuido a la restitución de 67 piezas culturales que regresaron al país gracias al acuerdo bilateral en la materia.

La presidenta agregó que México y Suiza también mantienen coincidencias en materia ambiental. Ambos respaldan la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la Coalición de Alta Ambición para poner fin a la contaminación por plásticos.

La visita coincidió con la conmemoración de los 80 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. En 2027 se cumplirán dos siglos de la apertura del primer consulado suizo en México, un aniversario que ambos gobiernos prevén aprovechar para ampliar una relación que ahora también busca consolidarse en el terreno económico.