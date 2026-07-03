Michoacán registra su junio con menos homicidios desde 2015

Michoacán registró en junio de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos más bajo para ese mes desde 2015, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante una gira de trabajo por la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia junto con integrantes de su gabinete.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el promedio diario de homicidios disminuyó 46 por ciento respecto al nivel más alto de la actual serie, al pasar de 4.32 víctimas diarias en enero de 2025 a 2.33 en junio de 2026.

La funcionaria añadió que junio de 2026 representa el registro más bajo para ese mes en los últimos once años. También indicó que el promedio diario preliminar de homicidios en lo que va de 2026 se ubica 37 por ciento por debajo del registrado durante 2025.

Resultados y acciones contra la delincuencia en Michoacán

En delitos de alto impacto, Figueroa reportó una reducción preliminar de 3 por ciento frente al año pasado y afirmó que, de mantenerse la tendencia, 2026 cerraría con el promedio más bajo de la última década.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el gobierno federal concentró la estrategia en debilitar las estructuras dedicadas a la extorsión, delito que afecta a productores de aguacate, limón, madera, resina, comerciantes y empresarios de Michoacán.

Detalló que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026, las fuerzas federales detuvieron a mil 300 personas por delitos de alto impacto, aseguraron mil 400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos, 6 mil 600 cargadores y más de 35 toneladas de droga. También destruyeron 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas utilizadas para la producción de metanfetaminas.

¿Qué avances presenta el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia?

García Harfuch destacó la captura de presuntos operadores criminales vinculados con homicidio, secuestro y extorsión en Morelia y Uruapan, además del aseguramiento de 137 kilogramos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas durante una operación encabezada por la Secretaría de Marina.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación de los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia como parte de una gira de dos días por la entidad, acompañada por integrantes del gabinete federal.

Al dar la bienvenida a la mandataria, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que el respaldo del gobierno federal se refleja en acciones de seguridad, infraestructura, educación y desarrollo para Michoacán, y sostuvo que el plan conjunto ha fortalecido la coordinación entre ambos niveles de gobierno.