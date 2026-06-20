¿Qué es la "Ley Prestianni"? La nueva regla de FIFA que ya provocó una expulsión en el Mundial 2026

Una discusión durante un partido de la Champions League terminó provocando un cambio en las reglas del futbol mundial. La llamada "Ley Prestianni" debutó oficialmente en el Mundial 2026 y ya dejó a su primer expulsado.

Miguel Almirón, mediocampista de Paraguay, se convirtió en el primer futbolista expulsado por la "Ley Prestianni", una nueva disposición impulsada por la FIFA para combatir insultos y conductas discriminatorias dentro del terreno de juego.

¿Cómo se originó la Ley Prestianni?

La regla tiene su origen en un episodio ocurrido durante un partido de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid.

En aquel encuentro, Vinícius Jr. denunció que el argentino Gianluca Prestianni lo había llamado "mono", un insulto racista que activó el protocolo antirracismo de la UEFA y provocó la interrupción del partido por 10 minutos.

Vinícius Júnior, futbolista. Foto: MexSport.



Prestianni rechazó esa acusación y sostuvo que nunca realizó comentarios racistas. Según su versión, utilizó la palabra "maricón", un insulto homofóbico y aseguró que el delantero brasileño interpretó incorrectamente lo que escuchó durante el altercado.

Gianluca Prestianni, futbolista. Foto: MexSport.



Durante la investigación, Kylian Mbappé, compañero de Vinícius en el Real Madrid, declaró haber escuchado al argentino pronunciar la palabra "mono" en cinco ocasiones tras el incidente.

Kylian Mbappé, futbolista. Foto: MexSport.



Con base en los testimonios y las pruebas recopiladas, la UEFA sancionó a Prestianni con seis partidos de suspensión por insultos racistas; tres de cumplimiento inmediato y tres condicionados a una reincidencia.

Tras ese caso, la FIFA y la International Football Association Board (IFAB) aprobaron una modificación reglamentaria llamada "Ley Vinícius-Prestianni".

La medida establece que un futbolista puede recibir tarjeta roja directa si se cubre la boca con la mano, el brazo o la camiseta mientras se dirige a un rival o participa en una confrontación, ya que esa acción puede impedir la identificación de posibles insultos o expresiones discriminatorias.

Aplicación y consecuencias en el Mundial 2026

La nueva norma fue aplicada por primera vez durante el encuentro entre Paraguay y Turquía el 19 de Junio. En tiempo de compensación del primer tiempo, Almirón protagonizó una discusión con el defensor turco Mert Müldür y fue captado cubriéndose la boca mientras le hablaba. Tras una revisión del VAR, el árbitro Iván Barton decidió mostrarle la tarjeta roja directa.

Miguel Almirón, futbolista. Foto: MexSport.



La historia de la "Ley Prestianni" apenas comienza. Con su primera expulsión registrada en el Mundial 2026, la norma pasó de ser una propuesta polémica a una realidad que podría influir en algunos de los partidos del torneo si los jugadores olvidan esta regla.