Militares mexicanos salvan la vida de un soldado venezolano durante misión humanitaria

¡Héroes nacionales y ahora también internacionales! La Secretaría de la Defensa Nacional informó que un elemento del Ejército Mexicano demostró su preparación, experiencia y capacidad para salvar a un integrante del ejercito de Venezuela.

Lo hechos se suscitaron el 2 de julio de 2026, cuando un elemento del Ejército bolivariano de Venezuela acudió ante miembros de sanidad del Ejército Mexicano por presentar un dolor agudo en el abdomen, habiendo sido diagnosticado por el Capitán Médico Cirujano Rigoberto Aguilar Sánchez con un cuadro de apendicitis aguda.

Ante la situación de emergencia, se activaron los protocolos médicos correspondientes, siendo el Teniente Coronel Médico Cirujano Eleuterio Jiménez García quien determinó la necesidad de realizar una cirugía inmediata al soldado Winstong Huerta Guevara para evitar complicaciones que pusieran en riesgo su vida, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de campaña del agrupamiento "Yumare".

Este hecho pone de manifiesto la capacidad de respuesta del personal de sanidad del Ejército Mexicano que integra el Hospital Quirúrgico de Campaña del Agrupamiento "Yumare" ya que no solo brindan consultas médicas, las cuales a la fecha suman aproximadamente 1,528; sino que también disponen de personal altamente especializado, infraestructura y capacidad resolutiva para atender emergencias quirúrgicas de manera inmediata, incluso en condiciones de campaña.