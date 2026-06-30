La Selección Mexicana define la tarde/noche de este 30 de junio, su destino en el Mundial 2026
Minuto x minuto del México vs. Ecuador: retrasos, ambiente y lo que debes saber del encuentro
Por: Redacción Ovaciones
Este 30 de junio, la Selección Mexicana definirá su permanencia en el Mundial 2026 y será en el Estadio Azteca que se medirá frente a Ecuador.
Por ello en Ovaciones te mantendremos al tanto de las actualizaciones del partido, pero también del ambiente que se vive en los diferentes FIFA Fan Fest que están distribuidos a lo largo de la Ciudad de México.
Primer tiempoJun. 30, 2026 08:06
Por: Jazmín Rodríguez
- 20:00 - In vicia el partido
- 20:06 - Raúl Jiménez la primera jugada de peligro en contra de Ecuador; remata de cabeza pero el balón se fue a un costado de la portería sudamericana.
- 20:14 - Tiro de esquina a favor de México.
- 20:15 - Gil Mora tira un cañonazo a la portería de Ecuador, pero no logra entrar.
- 20:19 -Tiro de esquina a favor de Ecuador.
- 20:19 - Piden falta contra Raúl Jiménez; ambas bancas se ponen de pie.
- 20:21 - Gol de Quiñones a favor de México.
- 20:25- Pausa de hidratación.
- 20:30 - Gol de Raúl Jiménez a favor de México.
- 20:39 - El equipo de Ecuador intentó un tipo a la portería mexicana pero "El Tala" Rangel rechaza sin problemas.
- 20:40 - Tiro de esquina para Ecuador, pero Rangel despeja el área con un puñetazo.
- 20:43 - México intenta otra jugada en la que participan Gil Mora, Alvarado e intenta rematar Jiménez, pero se va encima de la portería.
- 20:44 - México insiste en la portería ecuatoriana, de nuevo Raúl Jiménez lanza un cañonazo pero el balón se va por un lado de la portería.
- 20:45 - Se agregan 5 minutos.
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Retraso en el partidoJun. 30, 2026 06:36
Por: José Andrés Díaz
El partido entre México y Ecuador de los 16avos de Final en el Estadio Ciudad de México se ha retrasado debido a la tormenta eléctrica que azota el sur de la capital del país.
El problema no es la lluvia, sino que los rayos se dejan ver muy cerca de este Coloso de Santa Úrsula, por lo que debido a los protocolos tanto de FIFA como de protección civil de la ciudad, impiden que el encuentro se dispute.
Para ello tienen que cesar los rayos, de manera que se garantice la seguridad de los espectadores, de los futbolistas y de todas las personas que se encuentran en el inmueble.
De acuerdo al protocolo de FIFA, este indica que son 30 minutos como mínimo desde que deje de verse algún rayo en el cielo, para que se pueda dar el silbatazo inicial.
El pronóstico del tiempo para las tardes en la CDMX, sobre todo en esta época del año es con tormentas eléctricas prácticamente diario, por lo que era previsible que esto sucediera.
Los jugadores saltaron a la cancha a calentar a las 19:05 hrs. y se espera que a las 20:00 inicie el encuentro.
#ÚLTIMAHORA: ¡Morita va de titular! Javier Aguirre manda a Gilberto Mora de inicio ante EcuadorJun. 30, 2026 06:16
Por: José Andrés Díaz
Javier Aguirre dio una sorpresa enorme en la alineación titular de la Selección Mexicana contra Ecuador, ya que mandó de inicio ni más ni menos que a Gilberto Mora.
La joya mexicana de 17 años tiene la gran oportunidad de mostrarse frente al mundo en un partido de eliminación directa en esta Copa del Mundo.
El Vasco le dio la gran chance de ser titular, luego de su muy buena actuación ante Chequia, en el último juego de la fase de grupos que ganó México 3-0.
Morita fue titular en ese juego porque Aguirre se guardó al amonestado Brian Gutiérrez, pero para este encuentro ante los ecuatorianos, ya estaba disponible el jugador de las Chivas.
Sin embargo, el entrenador mexicano y su cuerpo técnico, han decidido darle plena confianza al jovencito futbolista de Xolos, quien tiene frente a sí el juego más importante de su vida.
Ese fue el único movimiento sorpresivo en la alineación, porque el resto es lo que ha manejado Javier Aguirre en esta Copa del Mundo, con Raúl Rangel en la portería, César Montes y Jorge Sánchez como pareja de centrales, más Jorge Sánchez y Jesús Gallardo como laterales derecho e izquierdo respectivamente.
En el mediocampo, Erik Lira es el contención, acompañado de Luis Romo, quien ya se ganó la titularidad a pulso, además del mencionado Gilberto Mora.
Adelante, el tridente de siempre con Julián Quiñones por izquierda, Roberto Alvarado por derecha y el delantero centro, Raúl Alonso Jiménez.
Selección Mexicana llega al Estadio Ciudad de MéxicoJun. 30, 2026 05:47
Por: Jazmín Rodríguez
La Selección Mexicana llegó al Estadio Ciudad de México para su encuentro contra Ecuador.
Cuando pasó el autobús oficial, las personas al rededor no duraron en mostrar su apoyo a los jugadores mexicanos.
¿Lloverá durante el México vs Ecuador? Este es el pronóstico para esta nocheJun. 30, 2026 05:07
Por: Redacción Ovaciones
Quienes planean ver el México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo o algún punto al aire libre deberán tomar precauciones, ya que el pronóstico del clima en CDMX anticipa lluvias durante la noche de este martes.
Pronóstico del clima para el México vs Ecuador
De acuerdo con las autoridades meteorológicas, la Ciudad de México mantendrá un cielo mayormente nublado durante el día, con probabilidad de lluvias fuertes, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Para la hora del encuentro entre México y Ecuador, la temperatura rondará los 18 grados Celsius, con condiciones favorables para que continúen las precipitaciones.
¿A qué hora lloverá en la CDMX este martes?
El pronóstico indica que, tras una ligera disminución de las lluvias alrededor del mediodía, las precipitaciones volverán desde la tarde y podrían extenderse durante gran parte de la noche, justo cuando se dispute el partido México vs Ecuador.
Por ello, quienes asistirán al estadio o seguirán el encuentro en espacios abiertos deberían considerar llevar impermeable o ropa adecuada para la lluvia.
Recomendaciones si vas al Ángel de la Independencia
Ante el pronóstico de lluvias en CDMX, las autoridades recomiendan salir con anticipación, tomar previsiones por posibles afectaciones viales y mantenerse atentos a las actualizaciones del clima.
Si vas a disfrutar del México vs Ecuador fuera de casa, un impermeable y calzado resistente al agua pueden hacer la diferencia para vivir el encuentro sin contratiempos.
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Horarios y rutas especiales del Metro y MB por partido México vs EcuadorJun. 30, 2026 02:27
Por: Citli Toribio
La tarde de este martes 30 de junio la capital del país está de fiesta porque México se enfrenta contra Ecuador, como parte de la fase de Dieciseisavos de Final y habrá movimiento en todas direcciones, pero mayor concentración de aglomeraciones en la zona centro y al sur, rumbo al Estadio Ciudad de México.
Por esa razón autoridades capitalinas aseguraron que este día como los otros donde ha habido partido de la Selección Nacional, habrá tanto rutas, como horarios especiales para la movilización de los miles de aficionados, quienes acudirán tanto al Estadio Azteca, como a las diferentes sedes a ver en pantalla el partido de México vs Ecuador.
Horario ampliado del Metro de la CDMX
Si vas al FIFA Fan Fest del Zócalo, al Estadio Azteca o a cualquier otra de las 18 sedes de los festivales futboleros a vivir el ambiente mundialista con el partido México vs Ecuador, debes saber que la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro amplió su horario en las líneas 1, 2 y 3 hasta la 1:00, considerando que el último tren saldrá a las 00:30 horas de las terminales de estas líneas.
Ruta especial del Metrobús
Desde las 13:00 y hasta las 00:00 algunas unidades del Metrobús prestarán apoyo para transportar a los aficionados desde la estación Cañaverales de la línea 5 hasta Paseo Acoxpa, lo cual acercará a la afición hasta la última milla del Coloso de Santa Úrsula. Este será un servicio directo y sin paradas.
Conciertos gratis para el after de México vs EcuadorJun. 30, 2026 01:32
Por: Jessica López
La capital del país se prepara para una jornada de celebración masiva tras el partido de la Selección Mexicana frente a Ecuador, con una serie de conciertos y actividades musicales distribuidas en distintos puntos de la Ciudad de México, donde se espera la concentración de miles de aficionados.
El Ángel de la Independencia será uno de los principales puntos de reunión, ya que se prevé la instalación de alrededor de 30 pantallas gigantes para seguir la transmisión del encuentro. Sin embargo, en esta ocasión la celebración comenzará incluso antes de conocerse el resultado del partido, pues la Sonora Santanera con María Fernanda ofrecerá un concierto a las 16:00 horas sobre Paseo de la Reforma.
Cartelera de conciertos y sedes para el after del partido
Monumento a la Revolución
Transmisión del partido en pantallas gigantes
Conciertos posteriores:
Mi Banda El Mexicano
Triciclo Circus Band
El Caballito (Paseo de la Reforma)
Transmisión del partido en pantalla gigante
Conciertos posteriores:
- Banda Cuisillos
Estacionamiento del Palacio de los Deportes
Concierto posterior:
- Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
Gustavo A. Madero (Explanada)
Concierto posterior:
- El Haragán y Cía
Iztapalapa (Macroplaza)
Transmisión del partido
Concierto posterior:
- DJ Aztek Rous
Instalan más pantallas para ver México vs Ecuador en centro históricoJun. 30, 2026 12:21
Por: Citli Toribio
Ya se encuentran ubicados miles de aficionados en las instalaciones del FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, se sabe que llegada la tarde, se llenará al máximo de su capacidad. Por ello es que las autoridades de la Ciudad de México instalaron otras pantallas que van desde el Palacio de Bellas Artes hasta la Diana Cazadora.
Durante este circuito, se informó que todo el corredor contará con 39 nuevas pantallas grandes y medianas que estarán en sitios emblemáticos como: El Palacio de Bellas Artes, Alameda Central, Hemiciclo a Juárez y la Diana Cazadora.
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