Minuto x minuto: México adelanta a Ecuador y está cerca de los octavos de final

Jun. 30, 2026 06:36

El partido entre México y Ecuador de los 16avos de Final en el Estadio Ciudad de México se ha retrasado debido a la tormenta eléctrica que azota el sur de la capital del país.

El problema no es la lluvia, sino que los rayos se dejan ver muy cerca de este Coloso de Santa Úrsula, por lo que debido a los protocolos tanto de FIFA como de protección civil de la ciudad, impiden que el encuentro se dispute.

Para ello tienen que cesar los rayos, de manera que se garantice la seguridad de los espectadores, de los futbolistas y de todas las personas que se encuentran en el inmueble.





#ÚLTIMAHORA | ¡El clima frena al Tri!



?? Tormenta eléctrica retrasa el México vs. Ecuador pic.twitter.com/cbVMOtGkSl — Ovaciones (@ovaciones) July 1, 2026









De acuerdo al protocolo de FIFA, este indica que son 30 minutos como mínimo desde que deje de verse algún rayo en el cielo, para que se pueda dar el silbatazo inicial.

El pronóstico del tiempo para las tardes en la CDMX, sobre todo en esta época del año es con tormentas eléctricas prácticamente diario, por lo que era previsible que esto sucediera.

Los jugadores saltaron a la cancha a calentar a las 19:05 hrs. y se espera que a las 20:00 inicie el encuentro.