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Rusia lanza ataque masivo con misiles y drones en Kyiv

Videos en redes muestran incendios y destrucción en Kyiv tras bombardeo masivo de Rusia.

Bandera de Rusia.Cuartoscuro.
Bandera de Rusia.Cuartoscuro.

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Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra Kyiv, provocando daños en distintos puntos de la capital ucraniana. Autoridades locales informaron que equipos de emergencia acudieron a las zonas afectadas para atender a las víctimas y evaluar la magnitud de la destrucción.

El bombardeo ocurrió en medio de una nueva escalada de la ofensiva rusa sobre territorio ucraniano y aunque hasta el momento no existe un balance oficial definitivo de daños, en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran incendios y afectaciones en varias partes de la ciudad.

También se reportaron daños en edificios y otras estructuras civiles, mientras la población permanecía en alerta ante la intensidad del ataque.

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