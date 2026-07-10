Imputan a Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo: ¿qué significa y qué sigue en su caso?

La investigación contra la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, sumó un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) le formulara una imputación por el presunto delito de simulación de secuestro.

En el mismo proceso, las autoridades informaron que su esposo y su cuñado no acudieron a la audiencia judicial, por lo que actualmente son considerados prófugos de la justicia.

La audiencia se realizó a puerta cerrada

La diligencia judicial se llevó a cabo en los juzgados de Tenancingo. A petición de la defensa de la presidenta municipal, el juez autorizó que la audiencia fuera privada, por lo que tanto los medios de comunicación como el público quedaron fuera de la sala durante la formulación de la imputación.

Al encuentro únicamente acudió Nancy Nápoles. En contraste, José Roberto "N", su esposo, y Cristian "N", identificado como su cuñado, no se presentaron pese a estar citados por las autoridades, situación que derivó en que sean buscados por la justicia.

¿Qué significa que Nancy Nápoles haya sido imputada?

Que una persona sea imputada no significa que ya haya sido declarada culpable de un delito. En términos legales, implica que la Fiscalía presentó formalmente ante un juez una acusación en su contra y le informó de qué hechos y delitos se le investiga.

A partir de esta etapa, la alcaldesa tiene derecho a conocer las pruebas en su contra, presentar su defensa y participar en el proceso judicial. Será un juez quien determine, conforme avance el caso, si existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento o, en una etapa posterior, resolver sobre su responsabilidad.

De esta manera, la imputación representa el inicio formal del proceso penal, pero no constituye una sentencia ni una declaración de culpabilidad.

¿De qué la acusa la Fiscalía?

La FGJEM sostiene que el supuesto secuestro denunciado por la alcaldesa a finales de mayo no ocurrió como ella lo relató inicialmente.

De acuerdo con la investigación ministerial, la presunta privación ilegal de la libertad habría sido planeada con la participación de la propia edil, su esposo, su cuñado y otras personas, con el objetivo de solicitar un rescate por 40 millones de pesos.

Según la hipótesis de la Fiscalía, ese dinero serviría para justificar un presunto faltante de recursos en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo.