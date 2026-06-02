Ariadna Montiel pide "relación de respeto" a EU, tras dichos del embajador Ronald Johnson

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena pidió una relación de respeto entre Estados Unidos y México.

Lo anterior tras las declaraciones del embajador Ronald Johnson sobre el combate a los cárteles y fue en conferencia de prensa que ningún embajador "está opinando en lo que es materia interna".

"Respaldamos la postura de nuestra Presidenta, el embajador cumple su función, nosotros lo respetamos porque representa al gobierno de Estados Unidos y al pueblo de Estados Unidos. Y nosotros queremos tener una relación muy buena con la nación del norte, nuestro vecino del norte, pero siempre en términos de respeto a nuestra soberanía y a las leyes nacionales e internacionales", sostuvo.

Destacó que México es un país soberano que merece cooperación, siempre de manera respetuosa.

La dirigente de Morena, señaló que no debe haber injerencia en asuntos internos del país y que así lo han planteado en casos como el de Chihuahua, donde se detectó que agentes estadounidenses participaron en un operativo.

"Si esta participación de los agentes norteamericanos en el operativo en la Sierra Tarahumara hubiera sido de conocimiento del Gobierno Federal y bajo las normas y reglas existentes, pues no tendríamos ningún problema", explicó.

La presidenta morenista sostuvo que México quiere tener una buena relación con Estados Unidos "como buenos vecinos que queremos ser, pero respetuosa. Y cada cosa en su lugar".

¿Qué dijo el embajador de Estados Unidos?

Esto, luego de que ayer, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson escribió en sus redes sociales: