Jesús "N" seguirá en prisión preventiva por crimen organizado en Morelos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Jesús "N", uno de los ex funcionarios municipales de Morelos que es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado continuara su proceso bajo prisión preventiva.

Según la Fiscalía, las investigaciones han permitido reunir indicios que apuntan a una posible relación del acusado con actividades de delincuencia organizada vinculadas al tráfico de drogas.

Por esta razón, el Ministerio Público presentó los señalamientos ante un juez federal, quien determinó que Jesús "N" permanezca en prisión mientras avanza el proceso judicial.

Sin embargo, su defensa solicitó más tiempo para responder a las acusaciones, por lo que aún no se define si será vinculado a proceso. Mientras se toma esa decisión, permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Sonora.

La Fiscalía recordó que, de acuerdo con la ley, Jesús "N" debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia definitiva.