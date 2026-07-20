Morena acusa al PAN de defender corruptos como Ernesto Ruffo

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, advirtió que la oposición defiende al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, pese a que está imputado por delitos graves, porque quieren evadir el fondo del asunto.

Ariadna Montiel denuncia defensa a Ernesto Ruffo

"El PRIAN y sus aliados intentan disfrazar a Ernesto Ruffo de preso político porque el debate de fondo no les conviene. Convertir a un imputado en víctima es su escudo para proteger la impunidad y no hablar de sus delitos", acotó en un mensaje en sus redes sociales.

La morenista rechazó que haya una persecución contra la oposición, sino contra los que perpetraron el huachicol fiscal y recordó que simulaban cruzar trenes vacíos por la frontera para meter gasolina ilegal.

Insistió en que la red de contrabando en la que participaba Ruffo Appel está vinculada con un desfalco superior a los 4 mil millones de pesos al erario.

Complicidad del Poder Judicial en el caso de huachicol

"Este megafraude solo fue posible gracias a la complicidad del viejo Poder Judicial. Cuando el gobierno frenó a la empresa, jueces a modo le otorgaron amparos para continuar con el saqueo", agregó.

Montiel Reyes enfatizó que la investigación de este caso lleva más de un año y por tanto las autoridades tuvieron elementos suficientes para solicitar las órdenes de aprehensión.

"Defienden a Ruffo por terror al efecto dominó; saben que su caída exhibe el manual con el que siempre han operado. Quieren hablar de persecución para no hablar de su corrupción, pero hoy se acabaron los intocables", concluyó la morenista.