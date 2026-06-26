Rafael Marín y Santiago Nieto entre aspirantes de Morena en elecciones

Morena continúa con el registro de sus aspirantes a las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación en las 17 entidades en las que habrá elecciones en 2027 y en el que figuran perfiles polémicos.

Registro de aspirantes en Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora

En la cuarta jornada de registros, correspondió a los estados de Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora, por lo que sólo restará la última jornada, este sábado.

En Quintana Roo, se registró como aspirante Rafael Marín Mollinedo, tabasqueño cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la gestión del ex director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se detectó un entramado criminal para introducir millones de litros de combustible ilegal, conocido como huachicol fiscal.

"No tengo nada de qué esconder, pueden revisarme en cualquier momento", señaló.

Además, tras su registro ante Morena precisó que no ha sido llamado a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, confirmó que recientemente se reunió con Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, que está en prisión domiciliaria.

Por esta entidad también van Marybel Villegas Canché, senadora con licencia de Morena; Anahí González Hernández, diputada federal, cercana a Claudia Sheinbaum; y Ana Patricia Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, donde se ubica Cancún.

Además, Alexa Murguía Trujillo, Eugenio Segura Vázquez y Luis Gamero Barranco, ex funcionario estatal, quien presentó su documentación en Quintana Roo.

Por Querétaro llega Santiago Nieto

Por Querétaro, a inicio de semana se registró de manera virtual Santiago Nieto Castillo, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ex director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

A él se le suman el senador Luis Humberto Fernández, la senadora Beatriz Robles, Agustín Hernández Ortiz, Gilberto Herrera Ruiz, José María Tapia Franco, Ricardo Astudillo Suárez, diputado federal postulado por el PVEM y Mario Mauro Ramírez González.

Asimismo, Astrid Alejandra Ortega Vázquez y Laura Patricia Polo Herrera, esta última ex diputada local y fundadora de Morena en la entidad.

En el caso de San Luis Potosí acudieron Laura Patricia Polo Herrera, Daniel Montelongo Ortiz, Ana Dora Cabrera Vázquez, y Carlos Artemio Arreola Mallol.

En Sonora Omar del Valle Colosio, expresidente del Congreso del estado y sobrino del extinto Luis Donaldo Colosio Murrieta, se registró por el PVEM.

También, Célida López Cárdenas, exalcaldesa de Hermosillo y ex senadora; Dolores del Río Sánchez, ex secretaria de Seguridad Pública de Sonora; y ex diputada local y Froylán Gámez Gamboa, diputado local de Morena.

También la ex diputada Lorenia Valles Sampedro, ex delegada de Bienestar en Sonora y Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme con licencia.

Día 4 de registros | Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.



Continuamos con el proceso de registro para las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.



Con organización, participación y plena transparencia, seguimos... pic.twitter.com/msjW6t6J5J — Morena (@PartidoMorenaMx) June 27, 2026

Avance y seguimiento del proceso de registro en Morena

La presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, explicó que al corte del miércoles por la noche iban registrados 148 aspirantes, 47 que lo hicieron de manera presencial, a los que se suman 26 de ese día, y 101 personas que se han registrado en línea.

Por su lado, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel, explicó que una vez que concluya esta etapa de registro, habrá un tiempo para revisar todos los expedientes y advirtió que todos les corresponderá hacer trabajo en territorio, siempre poniendo por encima de cualquier actividad la defensa de la soberanía y de la transformación en México.

"Les estamos entregando su guía para cómo realizar estas asambleas, independientemente de que nosotros cada fin de semana convocamos a cerca de 200 asambleas, durante los meses de junio, julio y agosto, que son espacios de unidad donde podrán llegar todos los que están participando, la militancia y la ciudadanía", acotó.