¿Un nuevo día festivo para el futbol? Morena impulsa fecha oficial en el calendario nacional

En medio del entusiasmo que despierta el futbol durante el Mundial 2026, una nueva propuesta legislativa busca colocar al deporte más popular del país en el calendario de las conmemoraciones nacionales.

La iniciativa de Morena comenzó a generar conversación no solo entre aficionados, sino también en el ámbito político, al abrir el debate sobre el valor histórico, cultural y social que el balompié representa para millones de mexicanos.

Mientras el Senado analiza el proyecto, la discusión también gira en torno a las prioridades del Congreso y el momento elegido para impulsar esta medida.

En Ovaciones te decimos todo lo que debes saber sobre la iniciativa de Morena.





El Senado analiza iniciativa para crear el Día Nacional del Futbol Mexicano

Senadores y diputados de Morena impulsan una iniciativa para declarar oficialmente el 17 de octubre de cada año como el Día Nacional del Futbol Mexicano, una propuesta que ya se encuentra en análisis dentro de las comisiones del Senado.

El proyecto pretende reconocer la relevancia histórica, deportiva, cultural y social que el futbol ha adquirido en México a lo largo de más de un siglo, convirtiéndose en una de las expresiones de identidad colectiva más importantes del país.

La iniciativa llega en pleno contexto mundialista, cuando el interés por la Selección Mexicana y la Liga MX alcanza uno de sus puntos más altos, lo que ha provocado que la propuesta cobre mayor visibilidad tanto en el ámbito deportivo como en el político.

¿Por qué Morena propone el 17 de octubre como Día del Futbol Mexicano?

La propuesta, promovida por la senadora Simey Olvera, establece que el 17 de octubre fue elegido debido a que diversas referencias históricas ubican esa fecha de 1943 como el inicio del primer torneo profesional del futbol mexicano.

En aquella competencia participaron diez equipos, dando origen al campeonato profesional que, con el paso de las décadas, evolucionó hasta convertirse en la actual Liga MX, considerada la máxima categoría del futbol nacional.

De acuerdo con la exposición de motivos, ese torneo marcó un antes y un después en la organización del futbol profesional en México, consolidando una estructura que hoy reúne a millones de aficionados dentro y fuera del país.

"Lo relevante es que este día conmemorativo, enmarque el Futbol Mexicano desde una perspectiva transversal y general, para reconocer a las y los futbolistas, personas entrenadoras, directivas, instituciones, autoridades, federación, escuelas, personas utileras, médicas del deporte, auxiliares, entre otros", señaló la legisladora Olvera.

Propuesta busca reconocer a todas las figuras del futbol mexicano

Más allá de los futbolistas profesionales, la iniciativa de la 4T plantea que la conmemoración sirva para reconocer a todas las personas que forman parte del ecosistema del futbol mexicano.

Entre ellas se encuentran entrenadores, árbitros, directivos, personal médico, utileros, auxiliares, instituciones deportivas, escuelas de formación, federaciones y autoridades relacionadas con este deporte.

Los promoventes consideran que el futbol representa un esfuerzo colectivo que trasciende lo que ocurre dentro de la cancha y que involucra a miles de personas que contribuyen al desarrollo del deporte en distintas áreas.

Sin embargo, la propuesta también abrió el debate político, ya que surge en un momento en que diversos sectores cuestionan las prioridades del Congreso frente a temas como seguridad, salud, economía y transparencia.

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