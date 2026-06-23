Morena inicia registro de aspirantes a gubernaturas; estos son los primeros perfiles rumbo a 2027

Morena inició el registro de aspirantes para las candidaturas a gubernaturas que estarán en juego en 2027, en un proceso interno que ya comenzó a perfilar a los primeros nombres dese el 22 de junio.

El primer registro fue para Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Campeche.

En Baja California, entre los nombres que aparecieron en el registro están:

Julieta Ramírez Padilla , senadora electa en 2024

, senadora electa en 2024 Ismael Burgueño Ruiz , alcalde de Tijuana con licencia

, alcalde de Tijuana con licencia Alfredo Álvarez Cárdenas , ex secretario general de Gobierno

, ex secretario general de Gobierno Armando Ayala Robles , senador y ex alcalde de Ensenada

, senador y ex alcalde de Ensenada Evangelina Moreno Guerra , diputada federal con licencia

, diputada federal con licencia Fernando Jorge Castro Trenti , diputado federal con licencia

, diputado federal con licencia Jorge Ramos Hernández , ex alcalde de Tijuana

, ex alcalde de Tijuana Joel Anselmo Jiménez Vega , operador territorial del partido

, operador territorial del partido Montserrat Caballero Ramírez , ex alcaldesa de Tijuana

, ex alcaldesa de Tijuana Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal de Programas para el Bienestar en Baja California

En Baja California Sur, Morena incluyó a:

Christian Agúndez Gómez , presidente municipal de Los Cabos por el PT

, presidente municipal de Los Cabos por el PT José Saúl González Núñez , secretario general de Gobierno con licencia

, secretario general de Gobierno con licencia Manuel Alejandro Cota Cárdenas , diputado federal con licencia

, diputado federal con licencia Milena Quiroga Romero, presidenta municipal de La Paz con licencia

Para Aguascalientes, el registro confirmó a:

Nora Ruvalcaba Gámez , senadora por el estado

, senadora por el estado Salma Luévano Luna , ex diputada federal

, ex diputada federal Ricardo Rodríguez Vargas , ex titular del INDEP

, ex titular del INDEP Genny Janeth López Valenzuela, abogada y representante del Partido Verde en la entidad

En Campeche, los aspirantes registrados fueron:

Carlos Enrique Ucán Yam, diputado local de Morena en el Congreso de Campeche

diputado local de en el Congreso de Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores y director general de la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam)

Los registros continuarán este martes 23 de junio en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, sede designada por Morena para recibir la documentación de los aspirantes de Chihuahua, Colima y Guerrero, como parte de la ruta para definir a quienes competirán por las gubernaturas en las elecciones de 2027.

El calendario continúa de la siguiente manera:

25 de junio: Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

Michoacán, Nayarit y Nuevo León. 26 de junio: Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora.

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora. 27 de junio: Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas

Una vez concluida la etapa de registros, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena revisará la documentación y la elegibilidad de los aspirantes. Posteriormente, el partido realizará encuestas para definir a las personas que encabezarán las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación, quienes eventualmente podrán convertirse en las candidaturas de Morena a las gubernaturas que se renovarán en las elecciones de 2027.