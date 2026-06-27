Ramírez Cuéllar advierte problemas con diputados suplentes en Morena

El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar reconoció que su bancada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, podría tener algún problema con los diputados suplentes, ahora que varios de sus compañeros han pedido licencia para participar en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a una gubernatura.

¿Qué propone Alfonso Ramírez Cuéllar sobre los diputados suplentes?

"A lo mejor en algunos casos sí, incluso tenemos problemas ahí con algunos suplentes que fallecieron o que están impedidos, y entonces perdería ese espacio, porque son uninominales, no es un plurinominal, no se recorre la lista", comentó.

Por ello, señaló la necesidad de una "gran reforma del Congreso de la Unión que debe contemplar, entre otras cosas, la desaparición de los suplentes, para que cuando el propietario se retire haya nuevas elecciones".

Aún con lo anterior, el vicecoordinador de la fracción de Morena rechazó que la licencia solicitada por diputados y diputadas federales represente un riesgo para la bancada "de perder un espacio".

Y es que aseguró, que la diputación morenista cuenta con "la suficiente asistencia y permanencia" de legisladores en San Lázaro, para sacar adelante tanto reformas legales y constitucionales.

Sobre la reforma del Congreso de la Unión que sobre los suplentes comenta, señaló que ello es para que "desaparezcan los suplentes, para que cuando el propietario se retire tiene que haber nuevas elecciones".

Comentó que esta reforma garantizará "que no haya vacíos y que la ciudadanía que votó por alguien tenga la certeza de que esa persona permanece.

#QuintanaRoo En Quintana Roo se anunciaron asambleas informativas para promover la soberanía nacional y fortalecer la organización territorial en distintos municipios del estado.



El proyecto será encabezado por Rafa Marín, junto con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar... pic.twitter.com/WhVvKKiPTY — QR Ahora - Quintana Roo Ahora (@QRAhora) June 28, 2026

Acciones legislativas y prioridades para el próximo periodo ordinario

"Los suplentes yo creo que son innecesarios, son suprimibles. Siempre la ciudadanía debe elegir al que lo esté representando en la Cámara y debe ser el propietario, y si el propietario se va, tiene que ser nuevamente electo otro legislador", aseveró el legislador.

Por otro lado, Ramírez Cuéllar comentó que, entre algunos temas pendientes para el siguiente periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre próximo, está sacar adelante un nuevo paquete de reformas legales y constitucionales para combatir la corrupción y la impunidad.

"Consideramos que el próximo periodo debe tener como columna vertebral dos pilares. Uno: el paquete económico de 2027 y, el otro gran pilar, la lucha muy profunda, muy radical contra la corrupción y la impunidad.

"Requerimos elevar al máximo la inversión en infraestructura, garantizar el éxito de los proyectos de generación de electricidad y las nuevas disposiciones en materia de hidrocarburos y, sobre todo, alcanzar las metas de inversión que tenemos proyectadas para cumplir con el millón 800 mil viviendas, con los más de 4 mil kilómetros de carreteras y con todo lo que traemos de sustentabilidad hídrica para liberar más de 3 mil millones de metros cúbicos que deben dedicarse al consumo doméstico", dijo.

Precisamente si algo se requiere para dinamizar la actividad económica del país, es mayor inversión pública en infraestructura que no se vea pero que es necesaria para la población, pero también para los inversionistas nacionales y extranjeros.