Semovi activa plan de contingencia por movilizaciones de este 10 de junio

Ante posibles bloqueos por las movilizaciones previstas para este 10 de junio, la Secretaría de Movilidad (Semovi) activará un plan de contingencia con rutas alternas, servicios emergentes y unidades de respaldo para garantizar la movilidad de los usuarios en zonas como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Calzada de Tlalpan, informó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

Plan de contingencia de Semovi para movilizaciones

En conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que uno de los puntos con mayor atención será la zona del aeropuerto, donde existe la posibilidad de cierres temporales en las estaciones Oceanía y Pantitlán. No obstante, aseguró que se mantendrá la conectividad mediante esquemas alternos de transporte público.

Detalló que la Línea 4 del Metrobús y los servicios de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que conectan con las terminales aéreas operarían con rutas alternas en caso de afectaciones, con el objetivo de garantizar el traslado de usuarios hacia y desde el aeropuerto.

Ajustes en transporte público por cierres temporales

García Nieto señaló que también se prevé la posibilidad de cierres temporales sobre Calzada de Tlalpan, lo que obligaría a suspender momentáneamente el servicio del Tren Ligero hacia Xochimilco.

Ante ese escenario, RTP y el Servicio de Transportes Eléctricos desplegarán rutas emergentes por vialidades paralelas para mantener la movilidad en la zona sur de la capital.

Explicó que la estrategia contempla retornos operativos, desvíos controlados, rutas alternas y servicios emergentes de acuerdo con la magnitud de las afectaciones que puedan registrarse, con la finalidad de garantizar la movilidad de los usuarios durante las movilizaciones.

Añadió que RTP cuenta con una reserva operativa para contingencias y servicios emergentes, con unidades distribuidas en los puntos donde se prevén posibles afectaciones. Además, el Sistema de Transportes Eléctricos y Metrobús disponen de unidades y personal de respaldo para atender cualquier eventualidad.

Indicó que el plan contempla coordinación interinstitucional para informar oportunamente a la ciudadanía sobre cambios en la operación del transporte y dar seguimiento a las movilizaciones, con el objetivo de mantener el servicio y reducir las afectaciones a los usuarios.