MC denuncia a Clara Brugada por mal uso de recursos públicos

Legisladores y dirigentes de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México anunciaron que presentaron una denuncia contra la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, por el mal uso de los recursos destinados a las obras para evitar las inundaciones en la capital.

Movimiento Ciudadano presenta denuncia ante la Contraloría

El presidente del Consejo Consultivo Nacional de MC, Salomón Chertorivsky, explicó que la demanda se presentó ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

Recordó que la mandataria capitalina anunció el 13 de mayo una inversión de 3 mil 360 millones de pesos para blindar a la capital ante las lluvias, y una ciudad que, dos meses después, sigue inundándose exactamente igual.

Impacto de las lluvias y fallas en obras contra inundaciones

Acompañado de la cúpula de ese partido y desde el Kiosko Morisco de Santa María la Ribera, dijo que el dinero, según el gobierno, alcanzaría para 318 obras. Pero el 28 y 29 de junio, siete alcaldías -Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza- tuvieron que activar alerta roja.

Además, el 8 de julio, la ciudad acumuló 21.2 millones de metros cúbicos de agua en una sola tormenta, con el Metro y el Cablebús colapsados. El 13 de julio, con 12.5 millones de metros cúbicos más, el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Segiagua) admitió que solo pudo atender uno de cada cuatro encharcamientos reportados.

"Aquí no hay margen para el maquillaje. El gobierno tiene que decir, con pruebas, en qué se convirtieron esos 3 mil 360 millones de pesos. Si se gastaron y la obra falló, es incompetencia.

Si no se ejercieron como se dijo, es un desvío de recursos públicos. No hay una tercera opción, y en ninguna de las dos la Jefa de Gobierno puede quedarse callada", sentenció.

Exigencias y seguimiento de Movimiento Ciudadano

Chertorivski dijo que su partido le exige a la Contraloría general una investigación a fondo, al considerar que los hechos configuran los supuestos de los artículos 50, daño a la Hacienda pública y 54 desvío de recursos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Esta sería la segunda denuncia que Movimiento Ciudadano presentó ante la Contraloría en contra de la Jefa de Gobierno.

El dirigente de MC en la CDMX, Alejandro Piña, dijo que todos los ciudadanos ven todos los días en la calle los estragos de las lluvias y por ello el partido, por lo que advirtió que serán vigilantes de cada obra, de cada peso ejercido.