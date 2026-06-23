MC pide frenar desconexión de líneas celulares y ampliar plazo para registro obligatorio

El coordinador y la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich y Alejandra Barrales Magdaleno, respectivamente, exhortaron a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a evitar la suspensión masiva de líneas de telefonía móvil prevista para el próximo 30 de junio y ampliar el plazo para que los usuarios completen el registro obligatorio establecido en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Movimiento Ciudadano advierte insuficiencia en registro de líneas móviles

Los legisladores advirtieron que el avance del proceso de vinculación de líneas es insuficiente y podría derivar en la desactivación de decenas de millones de números telefónicos en todo el país, con afectaciones al acceso a servicios de comunicación, internet, banca digital, trámites gubernamentales, educación y atención médica.

La legislación vigente establece que los concesionarios y comercializadores de servicios móviles sólo podrán mantener activas las líneas asociadas a usuarios que hayan presentado una identificación oficial con CURP o RFC, según corresponda. Las líneas que no cumplan con ese requisito serán suspendidas y únicamente podrán utilizarse para llamadas de emergencia y atención ciudadana.

Solicitudes específicas a SICT y CRT para evitar apagón telefónico

Castañeda Hoeflich pidió a la SICT instrumentar una estrategia nacional de difusión para informar a la población sobre el proceso de registro obligatorio, con especial atención a adultos mayores, habitantes de comunidades indígenas, personas en situación de vulnerabilidad y residentes de zonas rurales con acceso limitado a herramientas digitales.

Asimismo, exhortó a la CRT a evaluar una ampliación del plazo vigente para evitar que millones de usuarios queden sin servicio.

El senador de Movimiento Ciudadano argumentó que, pese a las campañas emprendidas por operadores de telefonía y autoridades, el ritmo de registros resulta insuficiente para cubrir el universo de alrededor de 144 millones de líneas móviles activas antes del 30 de junio, por lo que advirtió el riesgo de un "apagón telefónico" con amplias repercusiones sociales.

Por su parte, Barrales Magdaleno solicitó directamente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones detener la desconexión de las líneas que aún no han sido vinculadas a un usuario identificado.

Señaló que, de acuerdo con los datos más recientes, cerca de 59 millones de líneas habían sido registradas, por lo que más de 85 millones permanecían pendientes de vinculación.

Tienes hasta el 30 de junio para registrar tu línea telefónica. El proceso es sencillo y puedes hacerlo desde donde estés.

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El trámite es seguro y pensado para proteger a las y los usuarios. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/SBR7AjXvFm — SICOM (@SICOMPue) June 24, 2026

La vicecoordinadora de la bancada naranja argumentó que una suspensión masiva afectaría derechos relacionados con la privacidad, la intimidad, la protección de datos personales y el acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, por lo que consideró necesario posponer la medida mientras se concluye el proceso de registro de usuarios.