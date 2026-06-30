Muere conductor del atropellamiento masivo registrado tras el triunfo de México en Cabo San Lucas

Las autoridades confirmaron este martes la muerte de Roberto Arellano Severo, el conductor involucrado en el atropellamiento múltiple registrado durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre la República Checa en Cabo San Lucas.

El hombre falleció este martes en un hospital de La Paz, donde permanecía internado desde hace varios días debido a las lesiones que sufrió tras ser golpeado por un grupo de personas inmediatamente después del incidente. La información fue confirmada por autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos.

Hasta antes de su muerte, la carpeta de investigación se centraba en determinar su responsabilidad por el atropellamiento que dejó 17 personas lesionadas. Sin embargo, ahora las autoridades también deberán esclarecer las circunstancias de la agresión que sufrió una vez que descendió del vehículo, así como identificar a quienes participaron en el ataque.

Los hechos ocurrieron la noche del 24 de junio, cuando cientos de aficionados celebraban en el centro de Cabo San Lucas el triunfo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La concentración de personas sobre el bulevar Lázaro Cárdenas complicó la circulación vehicular y fue en ese contexto donde ocurrió el incidente.

el vehículo que conducía Arellano quedó rodeado por personas que bloqueaban la circulación y comenzaron a mover la unidad mientras él viajaba acompañado de familiares.

En medio del caos, el conductor aceleró para intentar salir del lugar, atropellando a varias personas antes de impactarse contra un poste.

Tras el atropellamiento, decenas de asistentes sacaron al conductor del automóvil y lo golpearon hasta dejarlo gravemente herido. Elementos de seguridad lograron intervenir para rescatarlo y trasladarlo primero a un hospital en Los Cabos y posteriormente al Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, en La Paz, donde permaneció en terapia intensiva hasta su fallecimiento.