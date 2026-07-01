Mueren aficionados en festejos de Paseo de la Reforma

Los festejos hacia el Ángel de la Independencia y sobre Paseo de la Reforma tristemente dejaron un saldo rojo confirmado por la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México y la jefa de gobierno capitalino durante las primeras horas de esta mañana, notificando que ya se dio aviso a sus familiares.

Según informan, primero recibieron reportes de personas inconscientes en algunas calles de la colonia Juárez y aunque paramédicos realizaron primeros auxilios, técnicas de RCP y reanimaciones, nada se pudo hacer.

Los primeros reportes de Secretaría de Salud aseguraban que se trataba de una persona, luego trascendió que 2 y al final fueron 3 las víctimas que perdieron la vida la noche del festejo del triunfo de México vs Ecuador en las calles cercanas a la Avenida Paseo de la Reforma.

¿De qué murieron las personas en Paseo de la Reforma?

Alrededor de las 12:45 y 1 de la mañana de este miércoles 1 de julio, se hicieron los primeros reportes de 2 personas inconscientes en las calles de Hamburgo y Lancaster. Se trataba de un hombre de 44 años y una mujer de 19.

Sin embargo, tras la atención médica brindada en hospitales a donde fueron trasladados, fue la propia SSPCDMX la que confirmó los decesos. La causa de muerte fue asfixia, esto, derivado de los festejos rumbo al Ángel de la Independencia.

Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin... — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Posteriormente, más tarde, en el área de urgencias de un hospital, una mujer de 48 años también hallada inconsciente fue atendida. Sin embargo, la declararon sin signos vitales sumándose a las muertes por asfixia, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Gobierno Federal y de la CDMX brindará apoyo a las víctimas

La jefa de gobierno de la CDMX, aseguró que brindarán apoyo y acompañamiento a los familiares de las víctimas, quienes ya fueron notificados para acudir a identificar y recoger los cuerpos en los diferentes hospitales. La mandataria capitalina hizo un llamado para celebrar "con responsabilidad, cuidado y empatía"

La presidenta de la república también envió sus condolencias a los familiares de las personas, por lo ocurrido la madrugada de este miércoles.