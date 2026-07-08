Muerte de mexicano lleva a México a reforzar acciones contra el ICE

El gobierno de México alista nuevas acciones jurídicas en respuesta a la muerte de otro connacional mientras permanecía bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué acciones jurídicas prepara México tras la muerte del migrante?

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la estrategia buscará ir más allá de las notas diplomáticas y de los recursos ya promovidos ante instancias internacionales para defender los derechos de los mexicanos detenidos en ese país.

"Estamos preparando medidas jurídicas más importantes", afirmó al ser cuestionada sobre el fallecimiento de un migrante mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará en los próximos días las acciones que emprenderá el gobierno mexicano y confirmó que se analiza acudir a nuevas instancias internacionales.

La presidenta sostuvo que la violencia contra personas migrantes no puede justificarse por su condición migratoria y recordó que muchos de los detenidos fueron contratados previamente por empresas estadounidenses.

"No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos", declaró.

Endurecimiento de la postura mexicana frente a Estados Unidos

La mandataria indicó que México mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses mediante consultas diplomáticas, aunque reconoció que el caso obliga a fortalecer la respuesta jurídica del Estado mexicano.

El anuncio marca un endurecimiento de la postura del gobierno frente a las políticas migratorias estadounidenses, al plantear una estrategia legal más amplia para exigir protección a los derechos humanos de los connacionales detenidos.