El Ángel se pinta de verde; aficionados desafían la lluvia para celebrar el debut triunfal de México en el Mundial 2026

La pasión mundialista volvió a apoderarse de las calles de la Ciudad de México en una jornada que quedará marcada en la memoria de miles de aficionados.

Entre cánticos, banderas y una atmósfera cargada de emoción, la capital del país vivió horas intensas tras el esperado debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lo que comenzó como una tarde de expectativa terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta tricolor que reunió a miles de personas en uno de los puntos más emblemáticos del país.

En Ovaciones te damos todos los detalles de esta celebración que se está dando en calles de la capital del país.





México inicia el Mundial con el pie derecho

Después de años de espera, finalmente llegó el día que millones de aficionados al futbol aguardaban. México inauguró oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una actuación que desató la euforia entre sus seguidores al imponerse 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.

El encuentro, disputado en el renovado Estadio Azteca, marcó el inicio de la jornada mundialista más grande de la historia, que se celebra de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, con la participación de 48 selecciones nacionales.

La escuadra mexicana mostró orden, intensidad y efectividad frente al arco rival, logrando una victoria que ilusiona a la afición desde el primer compromiso del certamen. El resultado permitió al Tricolor sumar sus primeros tres puntos y arrancar con confianza su camino en la competencia.

La emoción del triunfo se extendió rápidamente más allá de las tribunas, provocando celebraciones en distintos puntos de la capital mexicana.

¡Se arma la fiesta en el Ángel de la Independencia!

La gente llega emocionada a celebrar la victoria de #México.

¡Míralo #EnVivo! ? ? https://t.co/N4VuU2hJH4 — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 11, 2026

Aficionados celebran triunfo de México en el Ángel de la Independencia

Pese a la intensa lluvia que se presentó tras el partido entre México y Sudáfrica, miles de aficionados se dieron cita en el Ángel de la Independencia para festejar la primera victoria del Tricolor en el Mundial 2026.

Desde antes del silbatazo final, una marea verde comenzó a concentrarse sobre Paseo de la Reforma. Conforme avanzaban los minutos y se confirmaba el triunfo mexicano, el número de asistentes creció hasta abarrotar los alrededores del emblemático monumento.

Banderas gigantes, matracas, tambores y cánticos acompañaron la celebración. Incluso las condiciones climáticas adversas no lograron disminuir el entusiasmo de los seguidores, quienes permanecieron en la zona coreando porras y mostrando su respaldo a la Selección Mexicana.

La gran concentración de personas provocó afectaciones viales importantes en ambos sentidos de Paseo de la Reforma. Por lo que autoridades capitalinas implementaron cortes a la circulación y desplegaron un operativo especial de seguridad y tránsito para garantizar la integridad de los asistentes.

Una celebración bajo la lluvia



El Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma pic.twitter.com/6fnc82If4t — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) June 11, 2026

En las escalinatas del Ángel también se instaló un pequeño escenario donde agrupaciones musicales amenizarian el ambiente festivo, sin embargo, debido al fuerte diluvio, autoridades capitalinas cancelaron las actividades, por lo que se espera que se reanude el itinerario si el clima lo permite.

Por mientras cientos de familias, jóvenes y turistas se siguen sumando a la celebración mundialista sobre paseo de la Reforma.

Asimismo, esta celebración estuvo marcada por distintos contrastes sociales en la zona. Mientras miles celebraban el resultado deportivo, colectivos de madres buscadoras realizaron actividades de protesta en las inmediaciones del monumento, visibilizando la problemática de las personas desaparecidas en México.

Aun con la lluvia, los cierres viales y la gran afluencia de personas, el Ángel de la Independencia volvió a consolidarse como el principal punto de reunión para los festejos futbolísticos de la capital, convirtiéndose en el epicentro de la alegría tricolor tras el exitoso arranque de México en el Mundial 2026.

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