Amigos y familias gastarán miles de pesos para ver juego del Mundial: ANPEC

El silbatazo que marcará el inicio del Mundial 2026 está a punto de darse y la gran mayoría de familias mexicanas vivirá la emoción en reuniones con familiares y amigos, por lo que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estima un gasto promedio, para una reunión de 10 personas de unos 3 mil pesos.

Gastos promedio en reuniones y establecimientos durante el Mundial

Las compras incluyen botanas, refrescos, cerveza, agua y algunos snacks preparados como alitas, pizzas, hot dogs o hamburguesas, para cada partido, esto es, un promedio de 300 pesos por persona.

Para quienes opten por ver los partidos en restaurantes, bares o establecimientos con pantallas, el gasto será mayor y oscilará entre 500 y 800 pesos por persona, considerando alimentos, bebidas y servicio.





Impacto económico del Mundial 2026 en el comercio local

En ambos casos, señala la ANPEC, el Mundial será un detonador de consumo infalible que beneficiará directamente a miles de pequeños negocios dedicados a la venta de alimentos preparados, bebidas y víveres.

Alrededor del 14% de la derrama económica mundialista esperada podría beneficiar al comercio local; el mercado de barrio podrá llegar a captar entre 8 mil 500 y 10 mil millones de pesos del circulante mundialista, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidenta de la Alianza.

En abarrotes, se estima un incremento de ventas de 30%, unos 2 mil 550 millones de pesos, por ser uno de los principales puntos de abasto de refrescos, agua, botanas, hielo, pan, embutidos, desechables, latería, snacks, lácteos, carbón.

Por venta de cerveza se espera 25%, equivalente a alrededor de 2 mil 125 millones de pesos; 25% de ventas será por comida preparada (taquería, cocinas económicas, rosticerías, pizzerías, pollerías, antojitos y negocios de comida para llevar), equivalente a 2 mil 125 millones de pesos.

También está la venta de bebidas alcohólicas preparadas con 10% de las ventas, equivalente a unos 850 millones de pesos; y por los souvenirs y artículos mundialistas se estima 10% de participación, unos 850 millones de pesos.

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