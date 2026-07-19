Sheinbaum entrega el Balón de Oro y cierra un Mundial histórico para Norteamérica

El último acto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo sello mexicano.

Frente a más de 80 mil aficionados en el MetLife Stadium y millones de espectadores alrededor del mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue la encargada de entregar el Balón de Oro al mejor jugador del torneo durante la ceremonia de premiación que puso fin al primer Mundial organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Participación de México en la ceremonia de clausura

Tras el silbatazo final y la coronación de España como campeón del mundo, el protocolo de la FIFA reunió sobre el estrado a la presidenta mexicana, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quienes encabezaron la entrega de los principales reconocimientos individuales y colectivos del certamen.

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El momento colocó a México en el centro de la ceremonia de clausura del torneo más importante del futbol mundial. La participación de Sheinbaum en la entrega del máximo reconocimiento individual simbolizó también el papel del país como uno de los anfitriones de una Copa del Mundo que rompió récords de asistencia, audiencia y organización.

Resultados y cierre del Mundial 2026

La ceremonia concluyó con la entrega del trofeo de campeón a la selección de España, que derrotó 1-0 a Argentina para conquistar su segundo título mundial, cerrando así un torneo que durante 39 días unió a México, Estados Unidos y Canadá como sede de la mayor fiesta del futbol internacional.