Mundial 2026: CNTE, seguridad e infraestructura, los focos rojos

El Mundial 2026 colocará a México bajo los reflectores internacionales, pero la principal amenaza no está en la cancha. Un reporte de Integralia identifica a las movilizaciones sociales, la seguridad, los retrasos en infraestructura y la presión política como los principales desafíos para el país a horas del arranque del torneo.

La consultora sostiene que el campeonato fortalecerá la imagen internacional de México y su capacidad para organizar eventos de escala global. Sin embargo, advierte que el beneficio económico será limitado. La Copa del Mundo apenas agregaría 0.1 por ciento al PIB nacional debido a que México solo albergará 13 de los 104 partidos programados.

La presión más visible se concentra en la Ciudad de México. Integralia señala que las protestas de la CNTE y otros movimientos sociales han aumentado conforme se acerca el partido inaugural.

El documento advierte que incluso algunas manifestaciones han amenazado la celebración del encuentro de apertura, que tendría una audiencia global estimada en mil 800 millones de personas.

Gobernabilidad bajo presión

El reporte ubica la gobernabilidad como uno de los principales retos del gobierno federal y de las autoridades locales. La necesidad de coordinar operativos, movilidad y seguridad coincidirá con un escenario marcado por tensiones comerciales con Estados Unidos, la revisión del T-MEC y cuestionamientos sobre seguridad y corrupción.

Aunque las cifras oficiales muestran una reducción de delitos de alto impacto respecto a años anteriores, Integralia advierte que persisten preocupaciones por desapariciones, violencia criminal y extorsión. También alerta que la llegada masiva de visitantes podría incrementar fraudes, robos, delitos patrimoniales y crímenes sexuales.

Obras pendientes y riesgos digitales

Otro foco de atención es la infraestructura. El análisis señala retrasos en proyectos aeroportuarios y sistemas de transporte vinculados al acceso de los estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La consultora también advierte que el aumento de usuarios podría saturar redes de telecomunicaciones y elevar la exposición a ciberataques. Sectores como turismo, transporte, comercio y servicios financieros enfrentarán mayores riesgos por el uso intensivo de redes públicas, aplicaciones y sistemas digitales de pago.

El reporte identifica además un fenómeno que contrasta con la magnitud del torneo: el entusiasmo ciudadano sigue siendo limitado. El monitoreo de redes sociales detectó una conversación predominantemente indiferente sobre el Mundial y la Selección Mexicana, mientras que las preocupaciones más frecuentes giran en torno a seguridad, movilidad, infraestructura y gestión pública.

México será el único país que organizará una Copa del Mundo por tercera ocasión, después de las ediciones de 1970 y 1986. En medio siglo, el país pasó de tener 52.8 millones de habitantes a más de 134 millones, mientras que el número de visitantes internacionales creció de 2.6 millones a 26.2 millones, según datos recopilados por Integralia.

El reporte también destaca que las tres ciudades sede llegan con escenarios distintos: