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Mundial 2026: estos son los partidos del 3 de julio en el cierre de los 16avos

La jornada de este viernes marca el cierre de los 16avos de final, con tres encuentros que definirán a las selecciones clasificadas a los octavos del torneo

Partidos para el 3 de julio. Foto: MexSport.
Partidos para el 3 de julio. Foto: MexSport.

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Jessica López

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes 3 de julio con la última jornada de los dieciseisavos de final, fase en la que las selecciones buscan su pase definitivo a los octavos de final dentro del formato de eliminación directa.

Tras una intensa fase de grupos y los primeros cruces de eliminación, este día marcará el cierre de una etapa clave del torneo, con tres partidos programados que prometen alta intensidad y posibles sorpresas.

Australia vs Egipto

  • Estadio: Dallas
  • Hora: 12:00 horas (Centro de México)
  • Transmisión: ViX Premium

Argentina vs Cabo Verde

  • Estadio: Miami
  • Hora: 16:00 horas (Centro de México)
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Colombia vs Ghana

  • Estadio: Kansas City
  • Hora: 19:30 horas (Centro de México)
  • Transmisión: ViX Premium

La jornada de este viernes marca el cierre de la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026, en la que las selecciones buscarán su pase a los octavos de final dentro del formato de eliminación directa del torneo.

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