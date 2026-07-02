Mundial 2026: estos son los partidos del 3 de julio en el cierre de los 16avos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes 3 de julio con la última jornada de los dieciseisavos de final, fase en la que las selecciones buscan su pase definitivo a los octavos de final dentro del formato de eliminación directa.

Tras una intensa fase de grupos y los primeros cruces de eliminación, este día marcará el cierre de una etapa clave del torneo, con tres partidos programados que prometen alta intensidad y posibles sorpresas.

Australia vs Egipto

Estadio: Dallas

Hora: 12:00 horas (Centro de México)

(Centro de México) Transmisión: ViX Premium

Argentina vs Cabo Verde

Estadio: Miami

Hora: 16:00 horas (Centro de México)

(Centro de México) Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Colombia vs Ghana

Estadio: Kansas City

Hora: 19:30 horas (Centro de México)

(Centro de México) Transmisión: ViX Premium

La jornada de este viernes marca el cierre de la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026, en la que las selecciones buscarán su pase a los octavos de final dentro del formato de eliminación directa del torneo.