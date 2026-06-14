Mundial exhibió ante el mundo los problemas que México sigue sin resolver, advierte especialista

La noche en que México derrotó a Sudáfrica y abrió la Copa Mundial de Futbol 2026 ante los ojos del planeta, también quedaron expuestas algunas de las heridas que el país arrastra desde hace años.

México enfrenta graves problemas de seguridad y protestas sociales

Para la abogada constitucionalista y analista política Mónica Calles Miramontes, las marchas y protestas que coincidieron con la inauguración del torneo mostraron una nación que sigue enfrentando graves problemas de seguridad, desapariciones, corrupción y debilitamiento institucional.





Mientras la atención internacional se concentraba en el debut mundialista y en la fiesta que acompañó el regreso de México al escenario global como anfitrión, distintos sectores salieron a las calles para exigir respuestas a demandas que permanecen sin solución.

Madres buscadoras reclamando a sus desaparecidos, transportistas denunciando la inseguridad en carreteras, trabajadores inconformes con el sistema de pensiones y organizaciones cuestionando el rumbo de las instituciones formaron parte de la otra imagen que acompañó el arranque de la justa deportiva.

Crisis de desapariciones y su impacto en la percepción internacional

A decir de la especialista, la fotografía que observó el mundo no estuvo integrada únicamente por estadios llenos, ceremonias espectaculares y una victoria deportiva. También mostró las tensiones sociales, económicas y políticas que enfrenta el país y que, lejos de desaparecer, se han convertido en factores que influyen en la percepción internacional sobre México.

Uno de los ejemplos más contundentes, señala, es la crisis de desapariciones. México acumula más de 134 mil personas desaparecidas, una cifra que equivale a llenar una vez y media el Estadio Ciudad de México.

Llegan madres buscadoras a las inmediaciones del Estadio Azteca sobre Tlalpan tras derribar las vallas metálicas que rodean la zona; sin embargo, policías antimotines se movilizaron para rodear el contingente. pic.twitter.com/TgQaWw1i5d — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) June 11, 2026

Más allá de la dimensión humana de la tragedia, considera que este fenómeno proyecta al exterior la imagen de un país donde la seguridad continúa siendo una asignatura pendiente y donde miles de familias siguen buscando a sus seres queridos ante la insuficiencia de respuestas institucionales.

La especialista también pone el foco en la inseguridad que enfrentan transportistas y productores. Recuerda que más del 80 por ciento de las mercancías que circulan en México se mueve por carretera, por lo que los robos y las extorsiones tienen un impacto directo en la economía.

Señala que diariamente se registran entre 21 y 40 asaltos en carreteras, principalmente en entidades como Estado de México, Puebla y Guanajuato, mientras que las pérdidas asociadas al robo de mercancías superan los siete mil millones de pesos anuales.

Desde su punto de vista, el problema no sólo afecta a las empresas víctimas de los delitos. También incrementa los costos de los seguros, obliga a reforzar los esquemas de seguridad privada, encarece la logística y termina repercutiendo en la competitividad del país.

Ahí queda para la historia lo que dos mujeres miserables como @Claudiashein y @ClaraBrugadaM ordenaron contra los manifestantes.



Mientras se disputaba el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos... pic.twitter.com/Y1dtL7nNLN — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 12, 2026

Cuando transportistas y productores salen a las calles para exigir protección, afirma, envían una señal que los inversionistas observan con atención.

Otro de los aspectos que considera preocupantes es la percepción de corrupción. Calles Miramontes recuerda que México se ubica entre los países peor evaluados en los índices internacionales sobre esta materia y sostiene que las investigaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales han profundizado las dudas sobre la fortaleza de las instituciones.

Casos recientes relacionados con autoridades de distintos niveles de gobierno, así como las investigaciones sobre redes de corrupción vinculadas al llamado huachicol fiscal, han contribuido a deteriorar la confianza pública.

Calles Miramontes, directora de Defensa Electoral y especialista en derecho constitucional y electoral, ha participado en proyectos de observación sobre justicia, rendición de cuentas institucional y seguimiento de reformas con impacto en el Estado de Derecho.

Desde esa experiencia advierte que otra de las preocupaciones que quedaron reflejadas durante la jornada inaugural es la relacionada con el sistema de pensiones.

Explica que el pago de pensiones representa alrededor del seis por ciento del Producto Interno Bruto y que el país enfrenta presiones cada vez mayores debido al envejecimiento de la población. Mientras algunos sectores denuncian que las pensiones actuales son insuficientes para cubrir necesidades básicas, otros reclaman la reducción de beneficios que históricamente recibían.

A ello se suma un mercado laboral donde más de la mitad de la población trabaja en la informalidad, situación que limita la incorporación de millones de personas a los sistemas de seguridad social y agrava los desafíos financieros de largo plazo.

La jurista también identifica como un punto de preocupación la reforma al Poder Judicial. Considera que los cambios impulsados en los últimos años han abierto cuestionamientos sobre la independencia de jueces y magistrados, un elemento que considera fundamental para garantizar certeza jurídica.

Desde su perspectiva, cuando existen dudas sobre la imparcialidad de los tribunales, también surgen interrogantes sobre la protección de inversiones, el cumplimiento de contratos y la capacidad del Estado para resolver controversias bajo reglas claras.

Por ello, sostiene que la inauguración del Mundial dejó una imagen dual de México ante millones de espectadores.

Por un lado, un país capaz de organizar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y de celebrar una victoria histórica en su debut mundialista; por el otro, una nación donde persisten problemas estructurales relacionados con la seguridad, la corrupción, la justicia y la estabilidad institucional.

Para la especialista, la principal lección que dejó aquella jornada es que los inversionistas no toman decisiones a partir de ceremonias espectaculares o resultados deportivos.

Lo que observan son las condiciones de seguridad, la fortaleza de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y la capacidad de los gobiernos para resolver conflictos sociales y económicos.

En ese sentido, concluye, junto con el triunfo de México sobre Sudáfrica, el mundo también observó un país que sigue enfrentando desafíos de fondo que continúan sin resolverse.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.