Gobierno entrega boletos del Mundial a ganadores de torneos sociales

La cuenta regresiva terminó. A unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, el Gobierno de México presentó el balance final del denominado Mundial Social y detalló la distribución de boletos entre participantes de torneos, concursos y actividades organizadas por distintas dependencias federales.

Distribución de boletos y participantes destacados

Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Mundial, informó que los convenios firmados con empresas patrocinadoras permitieron asignar entradas bajo criterios de transparencia y con una restricción central: ningún servidor público podía resultar beneficiado.

La Secretaría de Educación Pública recibió 88 boletos para participantes de la Copa Escolar Superior, una competencia que reunió a más de 1.2 millones de estudiantes.

La Secretaría de Salud obtuvo 86 entradas para ganadores del torneo Futbol, Salud en el Mundial Social, mientras que la Secretaría de Cultura distribuyó 19 boletos entre artesanos que participaron en la Cascarita Original.

El Instituto Mexicano de la Juventud recibió 200 boletos para participantes de la Jornada de Murales, una de las actividades con mayor convocatoria dentro del programa.

El IMSS obtuvo 102 entradas para integrantes de la Copa Futsal y Futbol Sin Correr, mientras que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte recibió 25 boletos para la Copa Futbol MX.

GABRIELA CUEVAS.

La coordinadora de los trabajos del Mundial informó que ningún servidor público se beneficiaría de los boletos. Foto: Cuartoscuro

La funcionaria también informó que dos niñas y dos niños fueron seleccionados para participar como abanderados durante partidos mundialistas. La designación recayó en ganadores de los distintos torneos impulsados por el gobierno federal.

La ceremonia inaugural tendrá además una presencia mexicana en el centro del campo. FIFA notificó que una estudiante del CETis 71 de Tamaulipas será la encargada de lanzar el volado previo al partido inaugural.

Se trata de Estrella, ganadora del Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar celebrado en Chile en 2025 gracias a Braille Care, un proyecto que combina el sistema Braille con herramientas digitales para facilitar procesos de inclusión. La joven estudia el bachillerato tecnológico y aspira a cursar ingeniería en la UNAM.

? ? En compañía de @alefrausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, inauguramos en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social la exposición "La Ciudad que no ha dejado de jugar: México 70/71/86/26".



Una muestra que revive la memoria colectiva de los mundiales... pic.twitter.com/tCci68huWb — Zoé Robledo (@zoerobledo) May 27, 2026

Futbol, inclusión y salud

Durante la misma presentación, el director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que miles de personas participaron en torneos diseñados para impulsar inclusión, actividad física y convivencia comunitaria a través del futbol.

Entre los equipos reconocidos aparecen las campeonas del torneo femenil Sub-21 de futsal de la Universidad Autónoma de Chihuahua, los Tuneros de San Luis Potosí en la modalidad para jóvenes con síndrome de Down y los Purépechas de Morelia, ganadores de la categoría oro del Futbol Sin Correr, disciplina creada para que adultos mayores continúen practicando el deporte sin riesgo de lesiones.

Con la inauguración del Mundial 2026, el Gobierno federal dio por concluida la etapa social del torneo, una estrategia que buscó vincular educación, salud, cultura e inclusión con la máxima competencia internacional de futbol.