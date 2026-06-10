Madres buscadoras encabezan movilizaciones rumbo al Azteca a pocas horas del Mundial

A unas horas de que millones de aficionados centren su atención en el partido inaugural del Mundial 2026, las calles del sur de la Ciudad de México se han convertido en escenario de una movilización que busca colocar otra realidad en el centro de la conversación pública.

Entre operativos de seguridad, cierres viales y una creciente expectativa internacional, diversos colectivos preparan acciones para visibilizar demandas que, aseguran, han permanecido sin respuesta durante años.

La capital mexicana vive horas de intensa actividad mientras organizaciones sociales, colectivos de búsqueda, sindicatos y grupos ciudadanos avanzan con convocatorias para manifestarse en las inmediaciones del Estadio Azteca, sede de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de las movilizaciones que se registraron por la noche del miércoles.





Madres buscadoras arrancan manifestaciones rumbo al Azteca

Colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas iniciaron una serie de movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México con la intención de acercarse a las inmediaciones del Estadio Azteca durante la jornada previa al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las organizaciones señalaron que su objetivo es aprovechar la atención internacional generada por el torneo para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país y exigir mayores acciones de búsqueda, identificación forense y acceso a la justicia.

?? Marchan rumbo al Azteca



Madres buscadoras se movilizan sobre Calzada de Tlalpan en dirección al Estadio Azteca para visibilizar la crisis de desapariciones y exigir respuestas de las autoridades. Se reportan complicaciones viales en la zona.



Especial pic.twitter.com/GSjBBRMUfj — Ovaciones (@ovaciones) June 11, 2026

Integrantes de colectivos provenientes de diferentes estados de la República se concentraron en zonas como Ciudad Universitaria, Calzada de Tlalpan y el Ángel de la Independencia para participar en la movilización denominada "Iluminemos la búsqueda", una acción pacífica que reúne a familiares de personas desaparecidas.

Durante el recorrido, los participantes portaron fotografías, mantas y lonas con los rostros de sus familiares, además de encender luces como símbolo de esperanza y memoria.

Entre las principales exigencias se encuentran el fortalecimiento de las investigaciones y una respuesta más efectiva de las autoridades ante los miles de casos de desaparición registrados en el país.

CNTE se unirá a las manifestaciones

Las protestas no estarán integradas únicamente por colectivos de búsqueda. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó su participación en diversas movilizaciones programadas para este jueves. Esto tras la reunión que maestros mantuvieron con autoridades.

Los docentes, que mantienen un plantón desde finales de mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, anunciaron desplazamientos hacia distintos puntos del sur de la capital como parte de sus acciones de presión para exigir atención a sus demandas laborales y educativas.

Además de la CNTE, también se prevé la participación de trabajadores de la salud, pensionados de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, así como integrantes de organizaciones vinculadas al Poder Judicial Federal.

#ÚLTIMAHORA | CNTE decidirá acciones para el Mundial



Tras más de seis horas de diálogo en Gobernación, la CNTE informó que en las próximas horas definirá nuevas movilizaciones. Los docentes mantienen su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y advirtieron que... pic.twitter.com/KdIo57ARE6 — Ovaciones (@ovaciones) June 11, 2026

Policías bloquean paso a manifestaciones en Tlalpan

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México desplegó personal de seguridad y movilidad en diversos puntos de Calzada de Tlalpan para impedir que los contingentes lleguen hasta las inmediaciones del Estadio Azteca.

De acuerdo con autoridades capitalinas, las restricciones forman parte del denominado Operativo Última Milla, diseñado para garantizar la seguridad, el control vehicular y el acceso de asistentes al evento deportivo.

En algunos puntos, manifestantes reportaron la presencia de elementos policiales y personal gubernamental formando cercos para limitar el avance de los contingentes.

Mientras que las autoridades han señalado que se privilegiará el diálogo con los grupos participantes para evitar confrontaciones.

Nadie pasa... Así el resguardo de la policía para evitar que madres buscadoras lleguen al Estadio Ciudad de México. pic.twitter.com/b9KKmNn7A1 — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 11, 2026

Asimismo, las afectaciones a la movilidad también alcanzaron al sistema de transporte público. El Tren Ligero informó el cierre temporal de las estaciones Registro Federal, El Vergel, Estadio Azteca y Huipulco, mientras que el servicio continúa operando en otros tramos de la línea.

Con el Mundial 2026 a punto de comenzar, las calles de la Ciudad de México se han convertido en el escenario donde convergen dos realidades: la celebración del futbol más importante del mundo y las demandas de cientos de familias que buscan mantener viva la exigencia de verdad y justicia para sus seres queridos desaparecidos.

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